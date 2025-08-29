खौफनाक वारदात: पहले श्रद्धांजलि वाला स्टेटस रखा, फिर पत्नी पर किया 12 वार, सनकी पति फरार

महाराष्ट्र (Maharashtra News) के परभणी जिले (Parbhani Crime) से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जहां एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी की तस्वीर के साथ व्हाट्सएप पर ‘भावपूर्ण श्रद्धांजलि’ का स्टेटस लगाया और कुछ देर बाद ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस वारदात ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया है।
पुलिस के मुताबिक, मृतक महिला का नाम विद्या राठोड (32) है, जबकि आरोपी पति का नाम विजय राठोड बताया जा रहा है। घटना जिंतूर तालुका के सोनापुर तांडा इलाके में गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे हुई। बताया जा रहा है कि विजय ने धारदार हथियार से पत्नी की छाती और पेट पर ताबड़तोड़ 10 से 12 वार किए, जिनमें से कई वार इतने गहरे थे कि विद्या ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
बाद में परिजन विद्या को लेकर जिंतूर ट्रॉमा केयर सेंटर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका के दो छोटे बच्चे हैं, जो अब मां से हमेशा के लिए बिछड़ गए। जबकि आरोपी पति विजय राठोड फरार है।
पुलिस के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। इसी कारण विद्या मायके में रह रही थी। गुरुवार को जब वह अपने पिता के खेत में काम कर रही थी, तभी विजय वहां पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते यह बहस खौफनाक वारदात में बदल गई।
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी विजय मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी है। इस घटना ने न सिर्फ परभणी बल्कि पूरे इलाके को झकझोर दिया है।