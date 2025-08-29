खौफनाक वारदात: पहले श्रद्धांजलि वाला स्टेटस रखा, फिर पत्नी पर किया 12 वार, सनकी पति फरार

पुलिस के मुताबिक, मृतक महिला का नाम विद्या राठोड (32) है, जबकि आरोपी पति का नाम विजय राठोड बताया जा रहा है। घटना जिंतूर तालुका के सोनापुर तांडा इलाके में गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे हुई। बताया जा रहा है कि विजय ने धारदार हथियार से पत्नी की छाती और पेट पर ताबड़तोड़ 10 से 12 वार किए, जिनमें से कई वार इतने गहरे थे कि विद्या ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।