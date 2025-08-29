Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

खौफनाक वारदात: पहले श्रद्धांजलि वाला स्टेटस रखा, फिर पत्नी पर किया 12 वार, सनकी पति फरार

Husband kills wife in Maharashtra : पुलिस के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। आरोपी फरार बताया जा रहा है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 29, 2025

Maharashtra husband wife crime
पति ने 12 वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट

महाराष्ट्र (Maharashtra News) के परभणी जिले (Parbhani Crime) से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जहां एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी की तस्वीर के साथ व्हाट्सएप पर ‘भावपूर्ण श्रद्धांजलि’ का स्टेटस लगाया और कुछ देर बाद ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस वारदात ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया है।

पुलिस के मुताबिक, मृतक महिला का नाम विद्या राठोड (32) है, जबकि आरोपी पति का नाम विजय राठोड बताया जा रहा है। घटना जिंतूर तालुका के सोनापुर तांडा इलाके में गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे हुई। बताया जा रहा है कि विजय ने धारदार हथियार से पत्नी की छाती और पेट पर ताबड़तोड़ 10 से 12 वार किए, जिनमें से कई वार इतने गहरे थे कि विद्या ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

बाद में परिजन विद्या को लेकर जिंतूर ट्रॉमा केयर सेंटर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका के दो छोटे बच्चे हैं, जो अब मां से हमेशा के लिए बिछड़ गए। जबकि आरोपी पति विजय राठोड फरार है।

ये भी पढ़ें

पत्नी को जिंदा जलाकर पति ने रचा सुसाइड का नाटक, 7 साल की बेटी पुलिस से बोली- पापा ने मम्मी को मारा
मुंबई
Virar murder crime

पुलिस के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। इसी कारण विद्या मायके में रह रही थी। गुरुवार को जब वह अपने पिता के खेत में काम कर रही थी, तभी विजय वहां पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते यह बहस खौफनाक वारदात में बदल गई।

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी विजय मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी है। इस घटना ने न सिर्फ परभणी बल्कि पूरे इलाके को झकझोर दिया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Aug 2025 03:13 pm

Published on:

29 Aug 2025 03:08 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / खौफनाक वारदात: पहले श्रद्धांजलि वाला स्टेटस रखा, फिर पत्नी पर किया 12 वार, सनकी पति फरार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.