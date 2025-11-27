Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

पति ने AI से बनाया फर्जी ट्रेन टिकट, स्टेशन पर पकड़ी गई पत्नी, GRP ने लिया कड़ा एक्शन

फर्जी यूटीएस टिकट पर यात्रा करने के आरोप में एक महिला यात्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह फेक टिकट उसके पति ने बनाया था। कल्याण जीआरपी (GRP) मामले की गहराई से जांच कर रही है।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 27, 2025

Mumbai Local Ambernath station accident

मुंबई लोकल ट्रेन (Photo: IANS/File)

मुंबई में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मध्य रेलवे ने फर्जी यूटीएस टिकट (Fake UTS Ticket) का इस्तेमाल करने पर एक महिला और उसके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। गिरफ्तार महिला की पहचान गुड़िया के रूप में हुई है, जबकि फर्जी टिकट बनाने के आरोप में उनके पति ओमकार को भी मामले में आरोपी बनाया गया है।

मध्य रेलवे के सीपीआरओ स्वप्निल नीला ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि कुछ दिन पहले मस्जिद स्टेशन पर टिसी को एक संदिग्ध UTS टिकट मिला था। इसके बाद बुधवार सुबह कल्याण से दादर जा रही एसी लोकल ट्रेन में यात्री गुड़िया को फर्जी टिकट के साथ पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि टिकट 14 फरवरी को ही ख़त्म हो चुका था और टिकट पर दर्ज असली नाम उनके पति ओमकार का था।

जांच में यह भी पता चला कि महिला बिना वैध टिकट के यात्रा कर रही थी और उसके पति ने ही यह फर्जी टिकट तैयार किया था। अधिकारियों को संदेह है कि आरोपी पति ने ऐसे और भी फर्जी टिकट बनाकर दूसरे यात्रियों को दिया होगा। इस एंगल से भी जांच जारी है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह फेक टिकट AI या किसी ऐप की मदद से बनाया गया था। कल्याण जीआरपी (GRP) पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। मस्जिद स्टेशन पर मिला फर्जी टिकट और यह नया मामला आपस में जुड़ा है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है।

रेलवे ने यात्रियों से वैध टिकट के साथ यात्रा करने की अपील की है। साथ ही यात्रियों को कड़ी चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की फर्जी ऐप या फर्जी टिकट का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ऐसा करते पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

27 Nov 2025 09:28 pm

Published on:

27 Nov 2025 09:27 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पति ने AI से बनाया फर्जी ट्रेन टिकट, स्टेशन पर पकड़ी गई पत्नी, GRP ने लिया कड़ा एक्शन

