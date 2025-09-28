पड़ोसी की हत्या के आरोपी पति-पत्नी बाइज्जत बरी, जज ने कहा- किसी ने मर्डर होते नहीं देखा…

हालांकि, अदालत ने पाया कि घटना के सभी पांच प्रत्यक्षदर्शी मृतक से प्रत्यक्ष संबंध रखते थे। इनमें तीन किरायेदार और दो उनके रिश्तेदार थे। इन हितधारक गवाहों के अलावा कोई और चश्मदीद नहीं है। न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख किया कि जिस टिन शेड से चोरी का आरोप लगाया गया, वहां केवल खाना पकाने का सामान रखा जाता था और एक गवाह ने स्वीकार किया कि वहां कोई कीमती वस्तु नहीं थी।