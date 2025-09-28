Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

पड़ोसी की हत्या के आरोपी पति-पत्नी बाइज्जत बरी, जज ने कहा- किसी ने मर्डर होते नहीं देखा…

Maharashtra Crime: अदालत ने पति-पत्नी को बरी करते हुए कहा कि आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Sep 28, 2025

Rajasthan High Court issues Strict instructions state government should set up advocate chambers in all court premises within stipulated time

फाइल फोटो पत्रिका

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने दिवा इलाके में हुए चर्चित हत्या मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी दंपति को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों के बयान भरोसेमंद नहीं पाए गए और आरोप सिद्ध करने के लिए ठोस सबूत पेश नहीं किए गए।

बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसबी अग्रवाल ने पेशे से प्लंबर मोहम्मद जुबेर (29) और उसकी पत्नी रेशमा जुबेर (30) को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। दोनों पर 3 दिसंबर 2022 की रात बुजुर्ग अभिमन्यु कालू पाटिल (65) की हत्या करने का आरोप था।

अभियोजन पक्ष का दावा था कि जुबेर दंपति पाटिल के घर के बाहर बने टिन शेड से चोरी की कोशिश कर रहे थे। शोर सुनकर जब पाटिल बाहर आए तो मोहम्मद जुबेर ने लाठी से उन पर हमला किया और इस दौरान रेशमा ने उन्हें पकड़े रखा। गंभीर चोटों की वजह से पाटिल की मौत हो गई थी।

हालांकि, अदालत ने पाया कि घटना के सभी पांच प्रत्यक्षदर्शी मृतक से प्रत्यक्ष संबंध रखते थे। इनमें तीन किरायेदार और दो उनके रिश्तेदार थे। इन हितधारक गवाहों के अलावा कोई और चश्मदीद नहीं है। न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख किया कि जिस टिन शेड से चोरी का आरोप लगाया गया, वहां केवल खाना पकाने का सामान रखा जाता था और एक गवाह ने स्वीकार किया कि वहां कोई कीमती वस्तु नहीं थी।

इन परिस्थितियों में अदालत ने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए। साक्ष्य विश्वसनीय नहीं होने वजह से पति-पति को बरी किया जाता है। अदालत के इस फैसले के बाद अब पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे है। पीड़ित परिवार पूछ रहा है कि जब जुबेर दंपति वारदात में शामिल नहीं था तो बुजुर्ग की हत्या किसने की?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Sept 2025 01:48 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पड़ोसी की हत्या के आरोपी पति-पत्नी बाइज्जत बरी, जज ने कहा- किसी ने मर्डर होते नहीं देखा…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

1984 की कहानी 1500 कर्मचारी, लाखों ग्राहक, ये सीरीज बदल देगी ‘मेड इन इंडिया’ के बारे में आपकी सोच

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह
OTT

Ullu फेम एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने लगाए फेमस डायरेक्टर पर घिनौने आरोप, बोलीं- उनके होंठ मेरे गाल पर टच हुए

Ullu fame Actress Nehal Vadoliya serious allegations on director subhash ghai
बॉलीवुड

1000 रुपये के लिए इस फेमस एक्टर से की गई थी 10 Kiss की डिमांड

1000 रुपये के लिए इस फेमस एक्टर से की गई थी 10 Kiss की डिमांड
बॉलीवुड

धर्मेंद्र ने धोए थे फैन के कपड़े फिर खिलाया था खाना, बॉबी देओल ने किया सालों बाद खुलासा

Dharmendra-Bobby Deol News
बॉलीवुड

अमीषा पटेल के दादा का इंदिरा गांधी से था गहरा कनेक्शन, फिक्स की थी उनके माता-पिता की शादी की डेट

Ameesha Patel grandfather close connection with Indira Gandhi
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.