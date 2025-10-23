Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

मुंबई एयरपोर्ट पर 20 करोड़ रुपये का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, तीन यात्री गिरफ्तार

अधिकारियों ने बताया कि बैंकॉक से आ रहे एक यात्री से 11.92 करोड़ रुपये और हांगकांग से आ रहे दो यात्रियों से 7.86 करोड़ रुपये मूल्य का हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया।

मुंबई

Dinesh Dubey

Oct 23, 2025

Hydroponic Weed seizure at Mumbai Airport

मुंबई एयरपोर्ट पर हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त (Photo: Mumbai Customs-III)

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग (Mumbai Customs-III) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य का हाइड्रोपोनिक गांजा (Hydroponic Weed) जब्त किया है। अधिकारियों ने दो अलग-अलग तस्करी के मामलों का भंडाफोड़ करते हुए तीन यात्रियों को गिरफ्तार किया है।

अधिकारियों के अनुसार, पहली कार्रवाई सोमवार को की गई, जब बैंकॉक से आए एक यात्री को पकड़कर उसके पास से 11.922 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया। बरामद माल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 11.92 करोड़ रुपये बताई गई है।

दूसरी कार्रवाई मंगलवार को हुई, जब हांगकांग से आए दो यात्रियों को रोका गया। जांच के दौरान उनके पास से 7.864 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा मिला, जिसकी कीमत लगभग 7.86 करोड़ रुपये आंकी गई।

अधिकारी ने बताया, “20 और 21 अक्टूबर की ड्यूटी के दौरान मुंबई कस्टम ज़ोन-III के एयरपोर्ट आयुक्तालय में तैनात अधिकारियों ने दो अलग-अलग मामलों में कुल 19.786 किलोग्राम संदिग्ध एनडीपीएस (हाइड्रोपोनिक गांजा) जब्त किया है, जिसकी अवैध बाजार कीमत लगभग 19.786 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस संबंध में तीन यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है।”

क्या है हाइड्रोपोनिक गांजा?

अधिकारियों के मुताबिक, यह गांजा आधुनिक हाइड्रोपोनिक तकनीक से तैयार किया गया है, जिसमें पौधों को मिट्टी की बजाय पोषक तत्वों से युक्त पानी में उगाया जाता है। गांजा के पौधे के वातावरण पर सटीक नियंत्रण रखा जाता है, जिससे पौधे का विकास तेज होता है और पैदावार भी ज़्यादा होती है। यह किस्म सामान्य गांजे की तुलना में अधिक शक्तिशाली और महंगी होती है।

सीमा शुल्क विभाग ने तीनों यात्रियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की आगे जांच जारी है कि यह मादक पदार्थ भारत में किस नेटवर्क के जरिए लाने की कोशिश की जा रही थी।

