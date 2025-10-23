मुंबई एयरपोर्ट पर 20 करोड़ रुपये का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, तीन यात्री गिरफ्तार

अधिकारियों के मुताबिक, यह गांजा आधुनिक हाइड्रोपोनिक तकनीक से तैयार किया गया है, जिसमें पौधों को मिट्टी की बजाय पोषक तत्वों से युक्त पानी में उगाया जाता है। गांजा के पौधे के वातावरण पर सटीक नियंत्रण रखा जाता है, जिससे पौधे का विकास तेज होता है और पैदावार भी ज़्यादा होती है। यह किस्म सामान्य गांजे की तुलना में अधिक शक्तिशाली और महंगी होती है।