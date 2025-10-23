मुंबई एयरपोर्ट पर 20 करोड़ रुपये का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, तीन यात्री गिरफ्तार

मुंबई एयरपोर्ट पर हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त (Photo: Mumbai Customs-III)
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग (Mumbai Customs-III) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य का हाइड्रोपोनिक गांजा (Hydroponic Weed) जब्त किया है। अधिकारियों ने दो अलग-अलग तस्करी के मामलों का भंडाफोड़ करते हुए तीन यात्रियों को गिरफ्तार किया है।
अधिकारियों के अनुसार, पहली कार्रवाई सोमवार को की गई, जब बैंकॉक से आए एक यात्री को पकड़कर उसके पास से 11.922 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया। बरामद माल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 11.92 करोड़ रुपये बताई गई है।
दूसरी कार्रवाई मंगलवार को हुई, जब हांगकांग से आए दो यात्रियों को रोका गया। जांच के दौरान उनके पास से 7.864 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा मिला, जिसकी कीमत लगभग 7.86 करोड़ रुपये आंकी गई।
अधिकारी ने बताया, “20 और 21 अक्टूबर की ड्यूटी के दौरान मुंबई कस्टम ज़ोन-III के एयरपोर्ट आयुक्तालय में तैनात अधिकारियों ने दो अलग-अलग मामलों में कुल 19.786 किलोग्राम संदिग्ध एनडीपीएस (हाइड्रोपोनिक गांजा) जब्त किया है, जिसकी अवैध बाजार कीमत लगभग 19.786 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस संबंध में तीन यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है।”
अधिकारियों के मुताबिक, यह गांजा आधुनिक हाइड्रोपोनिक तकनीक से तैयार किया गया है, जिसमें पौधों को मिट्टी की बजाय पोषक तत्वों से युक्त पानी में उगाया जाता है। गांजा के पौधे के वातावरण पर सटीक नियंत्रण रखा जाता है, जिससे पौधे का विकास तेज होता है और पैदावार भी ज़्यादा होती है। यह किस्म सामान्य गांजे की तुलना में अधिक शक्तिशाली और महंगी होती है।
सीमा शुल्क विभाग ने तीनों यात्रियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की आगे जांच जारी है कि यह मादक पदार्थ भारत में किस नेटवर्क के जरिए लाने की कोशिश की जा रही थी।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग