IAS तुकाराम मुंढे का बड़ा एक्शन: केमिकल से पकाए जा रहे 11 लाख के आम जब्त, 37 दुकानदार गिरफ्तार

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ब्रांड के नाम पर झूठे दावे कर उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली कंपनियों पर अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी। केवल उत्पाद बनाने वाली कंपनियां ही नहीं, बल्कि भ्रामक विज्ञापन तैयार करने वाले विज्ञापनदाता और ऐसे उत्पादों का प्रचार करने वाले ब्रांड एम्बेसडर व कलाकार भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी झूठे दावे या भ्रामक प्रचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।