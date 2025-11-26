IIT बॉम्बे का बदला जाएगा नाम, महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस की बड़ी घोषणा

ठाकरे ने लिखा, "सच तो यह है कि जितेंद्र सिंह का न मुंबई से कोई कनेक्शन है, न महाराष्ट्र से, न गुजरात से। वह जम्मू के रहने वाले हैं, लेकिन उनका मकसद शीर्ष नेतृत्व के मन की बात पढ़कर और उसी हिसाब से बोलकर उनकी तारीफ पाना है। मेरी अपील सिर्फ मुंबई नहीं, बल्कि पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में रहने वाले सभी मराठी लोगों से है कि अब अपनी आंखें खोलने का समय आ गया है। 'मुंबई' नाम उन्हें इसलिए परेशान करता है क्योंकि इसका नाम मुंबई की असली देवी मुंबादेवी के नाम पर रखा गया है- हमारी मुंबई। उनके सभी बच्चे मराठी लोग हैं, जो पीढ़ियों से यहां रहते आए हैं। आप और आपका शहर उन्हें परेशान करता है।"