राजस्थान के नमन ने IIT बॉम्बे में की खुदकुशी, शिक्षक बोले- पढ़ाई में अव्वल, व्यसन से कोसों दूर था

आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) से एक बेहद हृदयविदारक घटना सामने आई है। राजस्थान के रहने वाले 21 वर्षीय बीटेक छात्र नमन अग्रवाल (Naman Agarwal) की कैंपस के हॉस्टल की नौवीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। यह घटना मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात करीब 1:30 बजे की है। पवई पुलिस फिलहाल इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि यह महज एक दुर्घटना थी या आत्महत्या या फिर इसके पीछे कोई और कारण है।