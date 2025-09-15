Mumbai Rains: 16, 17 सितंबर को भी तूफानी बारिश का अलर्ट, पवई में भूस्खलन से गाड़ियां दबीं

मुंबई में लगातार हो रही बारिश का असर यातायात पर भी पड़ा है। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से लोकल ट्रेनें 5 से 10 मिनट तक की देरी से चल रही हैं। हालांकि, लोकल ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बंद नहीं किया गया। आज सुबह मोनोरेल सेवा पर भी बारिश का असर देखने को मिला, जहां तकनीकी खराबी के चलते वडाला इलाके में चेंबूर की ओर जा रही मोनोरेल बीच रास्ते में बंद पड़ गई। जिसके बाद 17 यात्रियों को रेस्क्यू करना पड़ा।