मानसून लौटा…फिर मेहरबान होंगे इंद्र देवता, 4 दिन होगी तूफानी बारिश, 31 जिलों में अलर्ट घोषित

आईएमडी के अनुसार, कोकण, विदर्भ और मराठवाड़ा में वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना ज्यादा है, जबकि मध्य महाराष्ट्र और खानदेश के कुछ इलाकों में हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है। 14 से 17 अक्टूबर तक कोंकण, मध्य महाराष्ट्र में, जबकि 14 से 16 अक्टूबर तक मराठवाड़ा और विदर्भ में बिजली के साथ तूफान की संभावना है। वहीं, मुंबई शहर और उसके उपनगरों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कभी-कभी गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है।