25 से 29 नवंबर तक मौसम दिखाएगा तीखे तेवर! कई राज्यों में होगी जोरदार बारिश, IMD ने क्या कहा?

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, महाराष्ट्र में अगले कुछदिनों तक ठंड नहीं बढ़ेगी, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। कोकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आज हल्की बारिश और बिजली कड़कने की संभावना जताई गई है। आज सोलापुर के जेऊर में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले सप्ताह कई जगह तापमान 6 डिग्री तक गिर गया था, लेकिन अब अधिकांश जिलों में तापमान 14 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। इसी वजह से सुबह की ठिठुरन लगभग खत्म हो गई है और दोपहर में गर्मी महसूस होने लगी है।