मुंबई

25 से 29 नवंबर तक मौसम दिखाएगा तीखे तेवर! कई राज्यों में होगी जोरदार बारिश, IMD ने क्या कहा?

Heavy Rain Alert : अगले चार दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत और मध्य भारत को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इस दौरान कई जगहों पर मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 25, 2025

Maharashtra Heavy Rain

Maharashtra Rain Alert (Photo: FB)

महाराष्ट्र सहित देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम इन दिनों लगातार करवटें बदल रहा है। कुछ दिन पहले तक कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जो अब लगभग गायब हो गई है। बादल छाने से रात का तापमान बढ़ गया है और दोपहर में धूप की तपिश साफ महसूस हो रही है। दरअसल उत्तर हिस्से से आने वाली ठंडी हवाओं की रफ्तार कम हो गई है, जिस वजह से सर्दी का जोर कम हुआ है।

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, महाराष्ट्र में अगले कुछदिनों तक ठंड नहीं बढ़ेगी, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। कोकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आज हल्की बारिश और बिजली कड़कने की संभावना जताई गई है। आज सोलापुर के जेऊर में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले सप्ताह कई जगह तापमान 6 डिग्री तक गिर गया था, लेकिन अब अधिकांश जिलों में तापमान 14 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। इसी वजह से सुबह की ठिठुरन लगभग खत्म हो गई है और दोपहर में गर्मी महसूस होने लगी है।

मौसम विभाग की चेतावनी

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 25 से 29 नवंबर के बीच भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। तमिलनाडु में 25 से 27 नवंबर के बीच तेज बारिश की आशंका है, जबकि केरल और माहे में 26 नवंबर तक जोरदार बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 29 नवंबर को भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु में 28 से 30 नवंबर तक, तटीय आंध्र प्रदेश व यनम में 30 नवंबर को बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।

किन जिलों में बारिश की संभावना?

दक्षिण भारत के साथ कोकण और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के कई जिलों में घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली और कोल्हापुर में आज बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बिजली चमकने की संभावना है।

पिछले हफ्ते राज्यभर में ठंड की तेज लहर चल रही थी। सुबह और रात दोनों समय तापमान सामान्य से काफी नीचे था। लेकिन अब बादलों के कारण पारा तेजी से चढ़ा है। हालांकि मौसम में इस तरह का अचानक बदलाव किसानों के लिए चिंता का कारण बन रहा है। नमी और गर्मी बढ़ने से फसलों पर रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान में ऐसे ही उतार–चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। दिसंबर महीने की शुरुआत से राज्य में ठंड की वापसी होने की उम्मीद है।

मौसम लेगा करवट

मौसम विभाग ने बताया है कि मलेशिया और उससे सटे मलक्का स्ट्रेट के ऊपर सोमवार को एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है। इसके दक्षिणी अंडमान सागर में एक अवदाब में बदलने की संभावना काफी ज्यादा है। इसके साथ ही 25 नवंबर के आसपास कोमोरिन, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के आसपास के क्षेत्रों में भी एक और निम्न दबाव क्षेत्र बनने के संकेत मिल रहे हैं।

Published on:

25 Nov 2025 11:10 am

25 से 29 नवंबर तक मौसम दिखाएगा तीखे तेवर! कई राज्यों में होगी जोरदार बारिश, IMD ने क्या कहा?

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

