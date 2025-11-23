NCP: 20-20 लाख देकर शरद गुट के उम्मीदवारों को तोड़ा… अजित पवार पर भतीजे ने लगाए गंभीर आरोप

महाराष्ट्र के पुणे जिले की बारामती नगरपालिका चुनाव से पहले एनसीपी शरद पवार गुट ने बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी नेता युगेंद्र पवार ने दावा किया कि उनके चार उम्मीदवारों को 20-20 लाख रुपये देकर चुनाव से पीछे हटने को मजबूर किया गया। उन्होंने यह आरोप सीधे तौर पर अपने चाचा अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी पर लगाया और कहा कि जैसी राजनीति लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखने को मिली, वही अब निकाय चुनावों में भी हो रही है।