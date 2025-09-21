भारत-पाक मैच के दौरान बॉलीवुड पार्क में चोरी, कचरे के ढेर में छुपाए लाखों रुपये, एक चूक से फूटा भांडा

अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में हुसैन भट्ट बस क्लीनर है, जबकि अभिषेक परदे बस कंडक्टर है। एक अन्य आरोपी की पहचान अभिषेक के तौर पर हुई हैं। तीनों ने करीब तीन महीने पहले नौकरी छोड़ी थी, इसलिए उन्हें फिल्मसिटी की सिक्योरिटी और कैश कलेक्शन की पूरी जानकारी थी। इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने डुप्लीकेट चाबी से लॉकर तोड़ा और कैश लेकर फरार हो गए।