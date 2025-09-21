भारत-पाक मैच के दौरान बॉलीवुड पार्क में चोरी, कचरे के ढेर में छुपाए लाखों रुपये, एक चूक से फूटा भांडा

मुंबई के गोरेगांव स्थित फिल्मसिटी के बॉलीवुड पार्क में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच की रात चोरी की सनसनीखेज वारदात हुई, जिसे पुलिस ने सुलझा लिया है। जब पूरा देश टीवी पर भारत-पाक मैच देख रहा था, तभी बॉलीवुड पार्क के तीन पूर्व कर्मचारियों ने ऑफिस के कैश बॉक्स से पांच लाख रुपये उड़ा लिए।
मुंबई की दिंडोशी पुलिस ने शिकायत दर्ज होते ही जांच शुरू की और शनिवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से ढाई लाख रुपये बरामद किए गए, जिन्हें उन्होंने सार्वजनिक शौचालय के पीछे कचरे के ढेर में छुपा रखा था।
पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बाकी की रकम ड्रग्स और मौज-मस्ती में खर्च करने की योजना बना रहे थे। फिलहाल तीनों आरोपियों को 21 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में हुसैन भट्ट बस क्लीनर है, जबकि अभिषेक परदे बस कंडक्टर है। एक अन्य आरोपी की पहचान अभिषेक के तौर पर हुई हैं। तीनों ने करीब तीन महीने पहले नौकरी छोड़ी थी, इसलिए उन्हें फिल्मसिटी की सिक्योरिटी और कैश कलेक्शन की पूरी जानकारी थी। इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने डुप्लीकेट चाबी से लॉकर तोड़ा और कैश लेकर फरार हो गए।
पिछले रविवार (14 सितंबर) की रात घटी इस वारदात में तीनों चोरों को सीसीटीवी से बचने का भी भरोसा था, क्योंकि ऑफिस में कैमरे दरवाजे की तरफ नहीं लगे थे। लेकिन पुलिस ने आसपास के फुटेज खंगालकर और गुप्त जानकारी के आधार पर उन्हें अलग-अलग ठिकानों से दबोच लिया।
दिंडोशी पुलिस ने बीएनएस की धारा 380 और 457 के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि बाकी रकम की बरामदगी की कोशिश जारी है। वहीं, बॉलीवुड पार्क के मैनेजमेंट ने सुरक्षा खामियों को देखते हुए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और लॉकर सिस्टम को और मजबूत कर रही है।