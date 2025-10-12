Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

अब आसमान से आएगी डाक… सीधे ड्रोन से पहुंचेगी चिट्ठियां, 27 गांवों में शुरू होगी सेवा

Post Office Drone Postman : अब घने जंगलों के पार उड़कर पहुंचेगी डाक। गढ़चिरौली के दुर्गम इलाकों में भारतीय डाक विभाग ने ड्रोन सेवा शुरू करने की तैयारी की है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 12, 2025

Post Office Drone service

ड्रोन पोस्टमैन (AI Image)

भारतीय डाकघर (India Post Office) जल्द ही अनोखी सेवा शुरू करने जा रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के दुर्गम इलाकों में डाक विभाग ने ड्रोन सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। इस पहल के तहत भामरागढ़, वैरागढ़ और सिरोंचा तालुकों के 27 गांवों में ड्रोन से चिट्ठियां, दवाइयां और जरूरी दस्तावेज पहुंचाए जाएंगे, जिससे दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान बनेगी।

मिली जानकारी के मुताबिक, गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावित और दुर्गम इलाकों में डाक पहुंचाना हमेशा से डाक विभाग के लिए बड़ी चुनौती रहा है। घने जंगल, बहती नदियां और बरसात में बह जाने वाले रास्ते अक्सर गांवों को बाहरी दुनिया से काट देते हैं। ऐसे में अब डाक विभाग ने एक नई उड़ान भरी है और यहां अब सीधे ड्रोन से चिट्ठियां और जरूरी सामान पहुंचाएंगे।

भारतीय डाक विभाग (India Post) ने महाराष्ट्र के इन दुर्गम इलाकों में ड्रोन-आधारित डिलीवरी सेवा शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। चंद्रपुर डाकघर मंडल के वरिष्ठ अधीक्षक एस. राम कृष्ण के मुताबिक, यह सेवा शुरुआत में नक्सल प्रभावित जिले के भामरागढ़, वैरागढ़ और सिरोंचा तालुका के 27 गांवों में शुरू की जाएगी। इन गांवों में आदिवासी आबादी रहती है, जो बरसात के महीनों में कई हफ्तों तक बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाती है।

डी+0 डिलीवरी का लक्ष्य

डाक विभाग का लक्ष्य है कि हर जरूरी वस्तु या दस्तावेज उसी दिन (D+0 Delivery) प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाए। लेकिन अब तक इन इलाकों में खतरनाक भूभाग और खराब कनेक्टिविटी के अलावा मुश्किल रास्तों की वजह से कई बार डाक पहुंचाने में दो दिन या उससे अधिक (D+2) लग जाते थे। लेकिन ड्रोन सेवा से यह समस्या खत्म होने की उम्मीद है।

यहां हुआ सफल ट्रायल

बताया जा रहा है कि इस परियोजना को हरी झंडी इसी साल मई में मिली, जब कर्जत से माथेरान के बीच एक ड्रोन ने 9 किलो वजन का पार्सल सिर्फ 20 मिनट में पहुंचाया। जबकि यही दूरी सड़क मार्ग से तय करने में करीब दो घंटे लगते हैं। इस सफल ट्रायल के बाद अगस्त में चंद्रपुर डाक विभाग को गढ़चिरौली में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया। इसके बाद 27 सुदूर गांवों के पहले समूह का चयन किया गया।

इस सेवा की निगरानी कर रहे अधिकारी ललित बोरकर ने बताया कि ड्रोन डिलीवरी के जरिए अब इन गांवों तक मेडिकल किट, सरकारी दस्तावेज, समाचार पत्र और अन्य जरूरी सामान समय पर पहुंच सकेगी। इससे न केवल संचार व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि दूर-दराज के आदिवासी इलाकों में जीवन की रफ्तार भी बदलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Oct 2025 06:25 pm

Published on:

12 Oct 2025 05:58 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / अब आसमान से आएगी डाक… सीधे ड्रोन से पहुंचेगी चिट्ठियां, 27 गांवों में शुरू होगी सेवा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Nirupa Roy: मौत के 20 साल बाद भी निरूपा रॉय की ये बात नहीं जानते लोग!

Nirupa Roy
बॉलीवुड

विक्रम भट्ट के साथ फ्रॉड: जानें किसने की गद्दारी, FIR दर्ज

Fraud With Vikram Bhatt
बॉलीवुड

‘कांतारा चैप्टर 1’ में देव सिर्फ कल्पना नहीं, जानिए गुलिगा-पंजुरली की असली कहानी

Indian Folk Tales
मनोरंजन

विदेश से बैग में भरकर ले आया सांप, मकड़ी और छिपकली, एयरपोर्ट पर बैग खुलते ही मचा हड़कंप, यात्री गिरफ्तार

Mumbai Airport smuggling
मुंबई

4400 करोड़ रुपये का बजट, हर एपिसोड में 120 मिनट का खौफभरा एक्शन, 3 साल बाद हुई नए सीजन की वापसी

4400 करोड़ रुपये का बजट, हर एपिसोड में 120 मिनट का खौफभरा एक्शन, 3 साल बाद हुई नए सीजन की वापसी
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.