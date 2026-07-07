बोरीवली में समुद्र में फंसा जहाज़, इंडियन कोस्ट गार्ड और पुलिस टीमें पहुंची

Mumbai- मुंबई में भारी बारिश से जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। कई जगहों पर तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। मुख्यमंत्री खुद राज्य आपदा प्रबंधन कक्ष से सभी एहतियाती उपायों और स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष अमित सातम ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य और मुंबई शहर के लोगों से अपील की है कि वे बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। समुद्र में ऊंची लहरें (हाई टाइड) भी उठी थीं। इस बीच बोरीवली वेस्ट के गोराई इलाके में मनोरी बीच के पास समुद्र में एक विदेशी कार्गो जहाज़ फंस गया। बचाव और हालात का जायज़ा लेने के लिए गोराई पुलिस और इंडियन कोस्ट गार्ड की टीमें मौके पर पहुंचीं।