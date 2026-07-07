Ketan Murder Case: क्या सिया और चेतन ने चार महीने पहले गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी? केतन अग्रवाल मामले में हुआ खुलासा

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि केतन के साथ सिया प्री-वेडिंग शूट के लिए बाली नहीं जाना चाहती थी। इसके अलावा वह अपना जन्मदिन पर महाबलेश्वर में आयोजित सेलिब्रेशन से भी बचना चाहती थी। इन दोनों जगहों पर उसे केतन के साथ रूम शेयर करना था, जिससे वह बच रही थी। हालांकि पुलिस का मानना है कि इसके पीछे उसकी चेतन के साथ गुप्त शादी भी एक वजह हो सकती है।