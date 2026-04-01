मुंबई से बनारस के बीच चलेंगी 42 और समर स्पेशल ट्रेनें, टीचर्स स्पेशल का शेड्यूल जारी

LTT-Banaras Summer Special Trains: गर्मियों की छुट्टी में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे (Central Railway) ने मुंबई से बनारस के बीच 42 अतिरिक्त समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें विशेष रूप से शिक्षकों के लिए 'टीचर्स स्पेशल' ट्रेनें भी शामिल हैं। इन ट्रेनों के चलने से उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और कंफर्म टिकट की संभावना भी बढ़ेगी।