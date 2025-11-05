New Train: महाराष्ट्र में दौड़ेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस, इस रूट के यात्रियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

फिलहाल नांदेड से पुणे तक लगभग 550 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से यह सफर सिर्फ 7 घंटे में पूरा हो सकेगा। वर्तमान में पुणे और नांदेड के बीच कुछ ही ट्रेनें चलती है। जबकि नांदेड़ से अभी एकमात्र वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, जो मुंबई के सीएसएमटी स्टेशन जाती है। यह ट्रेन हफ्ते में छह दिन चलती है और लगभग 608 किलोमीटर की दूरी तय करती है।