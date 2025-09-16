‘जाको राखे साइयां मार सके ना कोय…’ ट्रेन और प्लेटफार्म के गैप में गिरा यात्री, डेढ़ घंटे चला रेस्क्यू अभियान

Akola Railway Accident: महाराष्ट्र के अकोला जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सोमवार को मूर्तिजापूर जंक्शन (Murtijapur Railway Junction) स्टेशन पर पुणे–अमरावती ट्रेन में यात्रा कर रहे अकोला निवासी मुस्ताक खान भयानक हादसे का शिकार हो गए। बाद में मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मुस्ताक को ट्रेन के नीचे से निकाला और तत्काल अस्पताल भिजवाया।
मिली जानकारी के मुताबिक, प्लेटफॉर्म नंबर दो पर उतरते समय मुस्ताक खान का संतुलन बिगड़ गया और वे फिसलकर सीधे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा फंसे। यह नजारा देख प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
घायल यात्री बुरी तरह से ट्रेन (Pune-Amravati Train) के पायदान (footboard) और स्टेशन के बीच गैप में फंस गया था। अन्य यात्रियों और रेलवे पुलिस ने मुस्ताक खान को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसके बाद तुरंत रेलवे पुलिस ने इमरजेंसी रेस्क्यू टीम को बुलाया। जिसके बाद गैस कटर की मदद से ट्रेन का पायदान काटा गया और यात्री को बाहर निकालने में सफलता पाई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी की सांसें थमी हुई थीं, लेकिन टीम की तत्परता ने मुस्ताक खान की जान बचा ली।
हालांकि हादसे में यात्री के दोनों पैरों में गंभीर चोट लगी है। उन्हें तुरंत अकोला के श्रीमती लक्ष्मीबाई देशमुख उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस हादसे के चलते पुणे-अमरावती ट्रेन करीब 1.20 घंटे तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही।