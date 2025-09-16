‘जाको राखे साइयां मार सके ना कोय…’ ट्रेन और प्लेटफार्म के गैप में गिरा यात्री, डेढ़ घंटे चला रेस्क्यू अभियान

घायल यात्री बुरी तरह से ट्रेन (Pune-Amravati Train) के पायदान (footboard) और स्टेशन के बीच गैप में फंस गया था। अन्य यात्रियों और रेलवे पुलिस ने मुस्ताक खान को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसके बाद तुरंत रेलवे पुलिस ने इमरजेंसी रेस्क्यू टीम को बुलाया। जिसके बाद गैस कटर की मदद से ट्रेन का पायदान काटा गया और यात्री को बाहर निकालने में सफलता पाई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी की सांसें थमी हुई थीं, लेकिन टीम की तत्परता ने मुस्ताक खान की जान बचा ली।