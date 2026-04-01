New Train: मुंबई से नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू, जानें रूट और अन्य जानकारियां

Mumbai LTT Dhanbad Weekly Train: यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे ने मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) और धनबाद के बीच सीधी साप्ताहिक ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड के प्रमुख स्टेशनों को जोड़ते हुए अपना सफर तय करेगी। इससे मुंबई से आने-जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।