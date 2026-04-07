Mumbai Metro: नई मेट्रो लाइन 2B और 9 का शुभारंभ, अंधेरी से मीरा-भायंदर और चेंबूर के बीच सफर होगा आसान

मुंबई मेट्रो लाइन 9 का उद्घाटन मुंबई के सार्वजनिक परिवहन इतिहास में एक मील का पत्थर है, क्योंकि यह ठाणे जिले में यात्रियों के लिए शुरू होने वाली पहली मेट्रो सेवा है। यह कॉरिडोर दहिसर ईस्ट को मीरा-भायंदर के काशीगांव से जोड़ता है। सबसे खास बात यह है कि लाइन 9 को मेट्रो लाइन 7 (अंधेरी ईस्ट से दहिसर ईस्ट) के साथ जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि अब यात्री अंधेरी ईस्ट (गुंदवली) से बिना ट्रेन बदले सीधे मीरा-भायंदर के काशीगांव तक का सफर तय कर सकेंगे। 19.79 किमी लंबे इस रूट पर सुबह 5.50 बजे से रात 11 बजे तक मेट्रो चलेगी और पीक आवर्स में हर 6 मिनट से कम समय में ट्रेन उपलब्ध होगी।