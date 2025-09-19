iPhone 17 खरीदने के लिए Apple स्टोर के बाहर ग्राहकों में मारपीट, गार्डों ने हालात पर पाया काबू- देखें वीडियो

भारत में आईफोन 17 के लॉन्च के बाद लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। मुंबई के बीकेसी स्थित एप्पल स्टोर के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही है। यही नजारा दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में भी दिखाई दिया, जहां ग्राहकों की भीड़ नए आईफोन को हाथों-हाथ लेने के लिए उमड़ पड़ी। आईफोन 17 की कीमत 80 हजार रुपये से लेकर करीब 2 लाख रुपये तक है।
आईफोन 17 को लेकर इतनी दीवानगी है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग मुंबई पहुंचे है। भीड़ इतनी बढ़ गई कि मुंबई के जियो वर्ल्ड (Jio World Drive) स्थित एप्पल स्टोर के बाहर हंगामा और हाथापाई की नौबत आ गई। आज सुबह लाइन में खड़े कुछ ग्राहकों के बीच मारपीट और धक्का-मुक्की हुई, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। वहां मौजूद कुछ लोगों ने भी बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराया।
मुंबई के एक ग्राहक ने बताया कि वह कल रात से ही कतार में खड़े हैं और आज सुबह जाकर उनका नंबर आया। जबकि अहमदाबाद से भी कई ग्राहक खास तौर पर आईफोन 17 खरीदने आए है। ऐसे ही एक ग्राहक ने बताया कि वह सुबह पांच बजे से लाइन में खड़ा है। उन्होंने ग्राहकों के लिए व्यवस्थाओं की कमी पर भी सवाल उठाए।
एप्पल का दावा है कि आईफोन 17 अब तक का सबसे बेहतरीन आईफोन है। यह पहले से ज्यादा स्लिम, हल्का और अत्याधुनिक ग्राफिक्स कार्ड के साथ लॉन्च किया गया है। कंपनी ने इसके साथ कई ऑफर भी पेश किए हैं, जिससे यह फोन शुरुआती कीमत से और भी सस्ता मिल रहा है।
आईफोन 17 के साथ-साथ आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स भी बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो चुके हैं। यही वजह है कि टेक प्रेमियों के बीच इस फोन को लेकर उत्साह साफ झलक रहा है और इसकी लॉन्चिंग ने देशभर में स्मार्टफोन बाजार का माहौल गर्म कर दिया है।