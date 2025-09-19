iPhone 17 खरीदने के लिए Apple स्टोर के बाहर ग्राहकों में मारपीट, गार्डों ने हालात पर पाया काबू- देखें वीडियो

आईफोन 17 को लेकर इतनी दीवानगी है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग मुंबई पहुंचे है। भीड़ इतनी बढ़ गई कि मुंबई के जियो वर्ल्ड (Jio World Drive) स्थित एप्पल स्टोर के बाहर हंगामा और हाथापाई की नौबत आ गई। आज सुबह लाइन में खड़े कुछ ग्राहकों के बीच मारपीट और धक्का-मुक्की हुई, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। वहां मौजूद कुछ लोगों ने भी बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराया।