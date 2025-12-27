तीन साल का प्यार, 18 महीने रिलेशनशिप में रहे, फिर डॉक्टर दंपति ने शादी के 24 घंटे में ही ले लिया तलाक, चौंका रही वजह

Love marriage couple gets divorced: कहा जाता है कि शादी करने से पहले एक दूसरे के स्वभाव को जानना बेहद अहम होता है, इसके लिए कुछ लोग लिव-इन में रहना पसंद करते हैं तो कुछ लोग महीनों डेट करते हैं फिर शादी की तरफ अग्रसर होते हैं। लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आगे चलकर उनके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। लेकिन, महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसा मामला सामने आया जो इन सभी मानकों पर पलीता पोतने का काम किया है। दरअसल, यहां पर एक कपल एक दूसरे से लंबे समय से प्यार करते थे और उन्होंने शादी की, लेकिन वह शादी 24 घंटे में ही टूट गई और उन्हें तलाक लेने की नौबत आ गई। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।