8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

इंडिया अलायंस की बैठक में उद्धव ठाकरे का अपमान हुआ? छठी पंक्ति में बैठाने पर महायुति के नेताओं ने कसा तंज

Uddhav Thackeray Delhi Visit: राहुल गांधी ने अपने आवास पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं के सामने प्रेजेंटेशन दिया, इस दौरान शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे आखिरी पंक्ति में बैठे दिखे।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 08, 2025

Uddhav Thackeray in Delhi
राहुल गांधी की बैठक में उद्धव ठाकरे को आखिरी सीट!

दिल्ली में एक ओर संसद का मानसून सत्र चल रहा है, तो दूसरी ओर राजनीतिक हलचल भी तेज है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर आयोजित स्नेहभोज में शिरकत की, जहां इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं के समक्ष एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर मतदान में धांधली का आरोप लगाते हुए सबूत दिखाए।

इस बैठक के दौरान सामने आए फोटो में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को आखिरी पंक्तियों में बैठा देखा गया, जबकि अभिनेता-राजनीतिज्ञ कमल हासन, सपा मुखिया अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती आदि नेता को उनसे आगे स्थान मिला। ठाकरे के छठी पंक्ति में बैठने वाली तस्वीर के सामने आने के बाद महायुति के नेताओं खासकर शिवसेना (शिंदे गुट) और बीजेपी ने उद्धव पर निशाना साधा है।

ये भी पढ़ें

उद्धव ठाकरे तीन दिवसीय दौरे के लिए दिल्ली पहुंचे, MNS से गठबंधन, इंडिया अलायंस की बैठक समेत इन मुद्दों पर होगा फोकस
मुंबई
Uddhav Thackeray In Delhi

आत्मसम्मान कहां है... BJP ने कसा तंज

बीजेपी ने फोटो ट्वीट करते हुए उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है और लिखा है "इस तस्वीर में आत्मसम्मान ढूंढ कर दिखाइए"। वहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के वरिष्ठ नेता व मंत्री उदय सामंत ने कहा, "जो नेता एकनाथ शिंदे के दिल्ली जाने पर तंज कसते थे, उन्हें आज खुद आखिरी पंक्ति में बैठाया गया, यह महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। हमारे शिंदे जी दिल्ली गए थे तो प्रधानमंत्री मोदी के बगल में बैठे थे, जबकि उद्धव ठाकरे राहुल गांधी का नाटक पीछे से देख रहे थे।"

संजय राउत ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, "जब आप पहली लाइन में बैठेंगे तो आंखों का संपर्क स्क्रीन से सीधे होता है, तो उन्हें (उद्धव ठाकरे) थोड़ा असहज महसूस हुआ और इसलिए वह पीछे चले गए। उस समय एक प्रेजेंटेशन चल रहा था। बीजेपी के लोगों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।" राउत ने बताया कि राहुल और सोनिया गांधी ने उद्धव, उनकी पत्नी रश्मी ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे को अपना पूरा घर दिखाया। 'इंडिया गठबंधन' की बैठक खत्म होने के बाद भी उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ राहुल गांधी के घर में ही मौजूद थे।

शरद गुट ने क्या कहा?

हालांकि एनसीपी (शरद पवार गुट) सांसद सुप्रिया सुले ने इन आरोपों को हास्यास्पद बताया। वह भी इस कार्यक्रम में मौजूद थीं। सुले ने कहा, "यह एक अनौपचारिक गेट-टुगेदर था, कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं था। शरद पवार साहब भी पीछे बैठे थे, अखिलेश यादव दूसरी पंक्ति में थे। यह कोई प्रोटोकॉल कार्यक्रम नहीं था, यह परिवार के साथ रात्रि भोज का निमंत्रण था। जिसे जहां सीट मिली, वहां बैठा।“

बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, महज पांच महीनों में महाराष्ट्र की मतदाता सूची में लाखों नए नाम जोड़े गए हैं, जो बेहद चिंताजनक है। विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है और करीब 40 लाख वोट रहस्यमय तरीके से शामिल किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Aug 2025 06:05 pm

Published on:

08 Aug 2025 05:44 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / इंडिया अलायंस की बैठक में उद्धव ठाकरे का अपमान हुआ? छठी पंक्ति में बैठाने पर महायुति के नेताओं ने कसा तंज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.