इंडिया अलायंस की बैठक में उद्धव ठाकरे का अपमान हुआ? छठी पंक्ति में बैठाने पर महायुति के नेताओं ने कसा तंज

संजय राउत ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, "जब आप पहली लाइन में बैठेंगे तो आंखों का संपर्क स्क्रीन से सीधे होता है, तो उन्हें (उद्धव ठाकरे) थोड़ा असहज महसूस हुआ और इसलिए वह पीछे चले गए। उस समय एक प्रेजेंटेशन चल रहा था। बीजेपी के लोगों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।" राउत ने बताया कि राहुल और सोनिया गांधी ने उद्धव, उनकी पत्नी रश्मी ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे को अपना पूरा घर दिखाया। 'इंडिया गठबंधन' की बैठक खत्म होने के बाद भी उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ राहुल गांधी के घर में ही मौजूद थे।