इंडिया अलायंस की बैठक में उद्धव ठाकरे का अपमान हुआ? छठी पंक्ति में बैठाने पर महायुति के नेताओं ने कसा तंज

दिल्ली में एक ओर संसद का मानसून सत्र चल रहा है, तो दूसरी ओर राजनीतिक हलचल भी तेज है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर आयोजित स्नेहभोज में शिरकत की, जहां इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं के समक्ष एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर मतदान में धांधली का आरोप लगाते हुए सबूत दिखाए।
इस बैठक के दौरान सामने आए फोटो में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को आखिरी पंक्तियों में बैठा देखा गया, जबकि अभिनेता-राजनीतिज्ञ कमल हासन, सपा मुखिया अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती आदि नेता को उनसे आगे स्थान मिला। ठाकरे के छठी पंक्ति में बैठने वाली तस्वीर के सामने आने के बाद महायुति के नेताओं खासकर शिवसेना (शिंदे गुट) और बीजेपी ने उद्धव पर निशाना साधा है।
बीजेपी ने फोटो ट्वीट करते हुए उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है और लिखा है "इस तस्वीर में आत्मसम्मान ढूंढ कर दिखाइए"। वहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के वरिष्ठ नेता व मंत्री उदय सामंत ने कहा, "जो नेता एकनाथ शिंदे के दिल्ली जाने पर तंज कसते थे, उन्हें आज खुद आखिरी पंक्ति में बैठाया गया, यह महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। हमारे शिंदे जी दिल्ली गए थे तो प्रधानमंत्री मोदी के बगल में बैठे थे, जबकि उद्धव ठाकरे राहुल गांधी का नाटक पीछे से देख रहे थे।"
संजय राउत ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, "जब आप पहली लाइन में बैठेंगे तो आंखों का संपर्क स्क्रीन से सीधे होता है, तो उन्हें (उद्धव ठाकरे) थोड़ा असहज महसूस हुआ और इसलिए वह पीछे चले गए। उस समय एक प्रेजेंटेशन चल रहा था। बीजेपी के लोगों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।" राउत ने बताया कि राहुल और सोनिया गांधी ने उद्धव, उनकी पत्नी रश्मी ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे को अपना पूरा घर दिखाया। 'इंडिया गठबंधन' की बैठक खत्म होने के बाद भी उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ राहुल गांधी के घर में ही मौजूद थे।
हालांकि एनसीपी (शरद पवार गुट) सांसद सुप्रिया सुले ने इन आरोपों को हास्यास्पद बताया। वह भी इस कार्यक्रम में मौजूद थीं। सुले ने कहा, "यह एक अनौपचारिक गेट-टुगेदर था, कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं था। शरद पवार साहब भी पीछे बैठे थे, अखिलेश यादव दूसरी पंक्ति में थे। यह कोई प्रोटोकॉल कार्यक्रम नहीं था, यह परिवार के साथ रात्रि भोज का निमंत्रण था। जिसे जहां सीट मिली, वहां बैठा।“
बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, महज पांच महीनों में महाराष्ट्र की मतदाता सूची में लाखों नए नाम जोड़े गए हैं, जो बेहद चिंताजनक है। विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है और करीब 40 लाख वोट रहस्यमय तरीके से शामिल किए गए हैं।