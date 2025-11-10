Maharashtra: मेडिकल कॉलेज की मान्यता हुई रद्द, तो संस्थान निदेशक ने उठाया खौफनाक कदम

महाराष्ट्र के जलगांव जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जामनेर तालुका के पलसखेडे में स्थित प्रकाशचंद जैन संस्थान के निदेशक राजकुमार कावडिया (Rajkumar Kavadia) ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने उनकी संस्थान की इमारत को अवैध निर्माण घोषित कर दिया था और उसे मंगलवार को तोड़े जाने का आदेश जारी किया गया था। उसी कार्रवाई से एक दिन पहले कावडिया ने जहर पीकर अपनी जान दे दी।