मुंबई

तलाक से इनकार करने पर पति को मिली खौफनाक मौत, पत्नी और उसका भाई गिरफ्तार

Maharashtra News: घरेलू विवाद के बाद पति के तलाक देने से मना करने पर पत्नी ने अपने भाई और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 05, 2025

Maharashtra Murder crime

ठाणे में पत्नी ने करवाई पति की हत्या (AI Image)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला उसके भाई और दो अन्य लोगों को महिला के पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान तिपन्ना के रूप में हुई है, जो मूल रूप से कर्नाटक के सिरुगुप्पा गांव का निवासी था।

तिपन्ना का अधजला शव 25 नवंबर को मुंबई-नासिक हाईवे (Mumbai-Nashik Highway) के पास शाहपुर इलाके में मिला था। शव की शिनाख्त के बाद ठाणे ग्रामीण पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू की।

तलाक से इनकार करने पर पत्नी ने रची साजिश!

शाहपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मुकेश धागे के अनुसार, हत्या का मकसद मृतक तिपन्ना द्वारा आरोपी पत्नी को तलाक देने से इनकार करना प्रतीत होता है। पुलिस ने बताया कि तिपन्ना और उसकी पत्नी हसीना महबूब शेख के बीच घरेलू विवाद के कारण संबंध खराब थे और वे अलग-अलग रहते थे।

हसीना लगातार तलाक की मांग कर रही थी, लेकिन तिपन्ना तलाक के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसी बात से नाराज होकर हसीना ने अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

साले ने जीजा को मारा

पुलिस अधिकारी ने बताया कि हसीना के कहने पर, उसके भाई फैयाज जाकिर हुसैन शेख (35) ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। फैयाज ऑटो रिक्शा चालक है। वह 17 नवंबर को अपने साथियों के साथ तिपन्ना को घुमाने के बहाने ले गया। वे उसे शाहपुर के पास के एक जंगल में ले गए, जहां उन्होंने कथित तौर पर तिपन्ना की हत्या कर दी।

हत्या के बाद, सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने शव को जलाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसके बाद शव को हाईवे के पास फेंक कर फरार हो गए।

पुलिस की पूछताछ में फैयाज ने कबूल किया कि उसने अपने जीजा की हत्या बहन हसीना के कहने पर की थी। पुलिस ने हसीना, फैयाज और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

Updated on:

05 Dec 2025 09:00 pm

Published on:

05 Dec 2025 08:56 pm

