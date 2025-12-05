तलाक से इनकार करने पर पति को मिली खौफनाक मौत, पत्नी और उसका भाई गिरफ्तार

पुलिस अधिकारी ने बताया कि हसीना के कहने पर, उसके भाई फैयाज जाकिर हुसैन शेख (35) ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। फैयाज ऑटो रिक्शा चालक है। वह 17 नवंबर को अपने साथियों के साथ तिपन्ना को घुमाने के बहाने ले गया। वे उसे शाहपुर के पास के एक जंगल में ले गए, जहां उन्होंने कथित तौर पर तिपन्ना की हत्या कर दी।