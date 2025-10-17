दारोगा से बने नगर निगम आयुक्त, अब 10 लाख की रिश्वत लेते एसीबी ने दबोचा, कौन है संतोष खांडेकर?

जानकारी के अनुसार, जालना महानगरपालिका क्षेत्र में किए गए कामों के बिल पास करने के लिए खांडेकर ने एक ठेकेदार से कथित तौर पर 20 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इसमें डीपी रोड, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड निर्माण और मनपा भवन के तीसरे मंजिल के कार्यों से जुड़े बिल शामिल थे। इसकी शिकायत ठेकेदार ने एसीबी से की, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर जालना महानगरपालिका के आयुक्त संतोष खांडेकर को पैसों के साथ पकड़ लिया।