केतन अग्रवाल मर्डर केस: सिया-चेतन के अलावा कोई और भी था शामिल? पुलिस पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Siya Goyal Chetan Chaudhary: कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड (Ketan Agarwal Murder Case) में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच में अब एक बड़ा तथ्य सामने आया है कि इस हत्याकांड की पूरी साजिश केवल सिया गोयल (20) और उसके प्रेमी चेतन चौधरी (22) ने ही रची थी। पुलिस को शुरुआत में शक था कि इस अपराध में किसी तीसरे व्यक्ति की भी भूमिका हो सकती है, लेकिन जांच में अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों आरोपियों ने पूरी योजना इस तरह बनाई थी कि किसी भी तीसरे व्यक्ति को इसकी भनक तक न लगे और पुलिस के हाथ कोई सुराग या गवाह न लग सके।