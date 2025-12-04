रील स्टार निकली चोरनी! बस में करती हाथ साफ, बॉयफ्रेंड के साथ गिरफ्तार

रील स्टार कोमल काले गिरफ्तार
महाराष्ट्र के अहिल्यानगर (Ahmednagar) में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां झटपट पैसा कमाने के लालच ने एक सोशल मीडिया सेंसेशन को अपराध की दुनिया में धकेल दिया। अहिल्यानगर जिला पुलिस ने बस में सफर करने वाली महिलाओं के पर्स चोरी करने वाले प्रेमी-जोड़े को गिरफ्तार किया है।
इस घटना में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गिरफ्तार की गई आरोपी युवती कोमल काले (Komal Kale) सोशल मीडिया पर एक लोकप्रिय 'रील स्टार' है। उसके 50 हजार से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं।
कोमल काले अहिल्यानगर की ही निवासी है, और उसका प्रेमी सुजित चौधरी शेवगाव का रहने वाला है। यह जोड़ी 'बंटी-बबली' स्टाइल में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही थी।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कोमल पाथर्डी बस स्टैंड पर चोरी के मकसद से आने वाली है। जिसके बाद स्थानीय अपराध शाखा (Crime Branch) के पुलिस निरीक्षक किरणकुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम वहां पहुंची। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और कोमल काले को पाथर्डी बस स्टैंड परिसर से हिरासत में ले लिया।
पूछताछ में कोमल ने कबूल किया कि वह चोरी का सारा माल अपने प्रेमी सुजित चौधरी को देती थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुजित चौधरी को भी शेवगाव से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस 'बंटी-बबली' जोड़ी से चोरी का 9 लाख 35 हजार रुपये का माल बरामद किया है। जिसमें 6.5 तोला सोना, डेढ़ लाख से ज्यादा कीमत वाला iPhone 17 Pro Max और नकद रकम शामिल है।
एक विश्वसनीय मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि कोमल चोरी करने के इरादे से पाथर्डी बस स्टैंड पर आने वाली है। पुलिस टीम ने तुरंत योजना बनाई और बस स्टैंड पर सादे कपड़ों में तैनात हो गई। जैसे ही कोमल वहां दिखी, पुलिस ने उसे धर दबोचा।
शुरुआत में आनाकानी करने के बाद कोमल ने पुलिस के सामने सारी चोरियां कबूल कर लीं और यह भी बताया कि सुजीत चौधरी भी उसके साथ शामिल था। उसने बताया कि चोरी का माल वह सुजित के पास रखती थी।
पाथर्डी पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पाथर्डी पुलिस आगे की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उन्होंने और कितनी चोरियां की हैं।
