रील स्टार निकली चोरनी! बस में करती हाथ साफ, बॉयफ्रेंड के साथ गिरफ्तार

पूछताछ में कोमल ने कबूल किया कि वह चोरी का सारा माल अपने प्रेमी सुजित चौधरी को देती थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुजित चौधरी को भी शेवगाव से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस 'बंटी-बबली' जोड़ी से चोरी का 9 लाख 35 हजार रुपये का माल बरामद किया है। जिसमें 6.5 तोला सोना, डेढ़ लाख से ज्यादा कीमत वाला iPhone 17 Pro Max और नकद रकम शामिल है।