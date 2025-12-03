एक्टर आयुष शाह के धोखाधड़ी मामले में सिंगर बिश्वजीत घोष को कोर्ट का समन, जानें क्या है मामला?

आयुष शाह ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में सिंगर बिश्वजीत घोष, उनकी पत्नी पियाली चटर्जी घोष और शबाब हुसैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अभिनेता के अनुसार, तीनों लोगों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान उनसे 4.44 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लोन के रूप में ली। यह लोन उनकी विमानन और व्यावसायिक प्रशिक्षण कंपनी MyFledge Private Limited के विस्तार के लिए ली गई और बदले में अच्छा रिटर्न देने का वादा किया गया था।