3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

एक्टर आयुष शाह के धोखाधड़ी मामले में सिंगर बिश्वजीत घोष को कोर्ट का समन, जानें क्या है मामला?

Actor Aayush Shah Case: महाभारत फेम आयुष शाह बीते कुछ समय से एक वित्तीय फ्रॉड मामले को लेकर चर्चा में हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 03, 2025

Actor Aayush Shah Fraud case

महाभारत फेम आयुष शाह ने लगाया 4.44 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप (Photo: Aayush Shah FB)

टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके अभिनेता आयुष शाह एक बड़े वित्तीय फ्रॉड मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। 'महाभारत', 'उतरन', 'नव्या' और 'माय फ्रेंड गणेशा 2' जैसे लोकप्रिय शो में काम कर चुके आयुष शाह और उनकी बहन मौसम शाह ने मिलकर 4.44 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है।

यह शिकायत MyFledge Private Limited कंपनी के निदेशकों के खिलाफ जिला अदालत में दायर किया गया है। आयुष शाह और उनकी बहन मौसम शाह मुंबई स्थित पीआर फर्म मार्स कम्युनिकेट्स (Maars Communicates) के सह-संस्थापक हैं।

क्या है अभिनेता का आरोप?

आयुष शाह ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में सिंगर बिश्वजीत घोष, उनकी पत्नी पियाली चटर्जी घोष और शबाब हुसैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अभिनेता के अनुसार, तीनों लोगों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान उनसे 4.44 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लोन के रूप में ली। यह लोन उनकी विमानन और व्यावसायिक प्रशिक्षण कंपनी MyFledge Private Limited के विस्तार के लिए ली गई और बदले में अच्छा रिटर्न देने का वादा किया गया था।

कोर्ट ने जारी किया समन

आयुष शाह द्वारा दायर शिकायत पर आज (3 दिसंबर) जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिश्वजीत घोष, पियाली चटर्जी घोष और शबाब हुसैन को समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 4 फरवरी 2026 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

बिश्वजीत घोष ने आरोपों को बताया 'निराधार'

इस पूरे मामले पर बिश्वजीत घोष ने आयुष शाह द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। घोष ने एक बयान में कहा, मेरे और मेरी कंपनी के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे, मानहानिकारक और पूरी तरह से निराधार हैं। सच तो यह है कि मैं इस पूरे मामले में असली पीड़ित हूं।

बिश्वजीत घोष ने दावा किया कि उन्होंने पहले ही मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में आयुष शाह और उनके परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी, उगाही, आपराधिक विश्वासघात सहित कई अपराधों के लिए केस दर्ज करने की शिकायतें दायर की हैं।

फिलहाल, यह पूरा मामला कानूनी दांव-पेंच में उलझ गया है। ऐसे में अदालत की अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Dec 2025 10:21 pm

Published on:

03 Dec 2025 10:20 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / एक्टर आयुष शाह के धोखाधड़ी मामले में सिंगर बिश्वजीत घोष को कोर्ट का समन, जानें क्या है मामला?

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

कपिल शर्मा को जिस TV ने बनाया स्टार, उसी का उड़ाया मजाक, बोले- हम टीवी पर आलसी…

Kapil Sharma
बॉलीवुड

तिरुपति बालाजी के दर्शन कर लौट रहे दंपत्ति की भीषण हादसे में मौत, दो बच्चे घायल

Tirupati Balaji Devotee accident
मुंबई

एनसीपी उम्मीदवार ने पत्नी के साथ की ईवीएम की पूजा, FIR होने पर बोले- मैं तो सिर्फ इंतजाम देख रहा था

NCP Kedar Deshpande FIR
मुंबई

IMDb पॉपुलर स्टार्स 2025: युवा एक्टर्स का दबदबा, शाहरुख–सलमान टॉप लिस्ट से बाहर; बेस्ट डायरेक्टर रैंकिंग में टर्निंग पॉइंट

IMDb Top 10 Most Popular Indian Stars of 2025
बॉलीवुड

शारीरिक संबंध बनाने की पत्नी ने की जिद तो हैवान बना पति, ससुराल के 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.