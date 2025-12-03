एक्टर आयुष शाह के धोखाधड़ी मामले में सिंगर बिश्वजीत घोष को कोर्ट का समन, जानें क्या है मामला?

महाभारत फेम आयुष शाह ने लगाया 4.44 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप (Photo: Aayush Shah FB)
टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके अभिनेता आयुष शाह एक बड़े वित्तीय फ्रॉड मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। 'महाभारत', 'उतरन', 'नव्या' और 'माय फ्रेंड गणेशा 2' जैसे लोकप्रिय शो में काम कर चुके आयुष शाह और उनकी बहन मौसम शाह ने मिलकर 4.44 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है।
यह शिकायत MyFledge Private Limited कंपनी के निदेशकों के खिलाफ जिला अदालत में दायर किया गया है। आयुष शाह और उनकी बहन मौसम शाह मुंबई स्थित पीआर फर्म मार्स कम्युनिकेट्स (Maars Communicates) के सह-संस्थापक हैं।
आयुष शाह ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में सिंगर बिश्वजीत घोष, उनकी पत्नी पियाली चटर्जी घोष और शबाब हुसैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अभिनेता के अनुसार, तीनों लोगों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान उनसे 4.44 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लोन के रूप में ली। यह लोन उनकी विमानन और व्यावसायिक प्रशिक्षण कंपनी MyFledge Private Limited के विस्तार के लिए ली गई और बदले में अच्छा रिटर्न देने का वादा किया गया था।
आयुष शाह द्वारा दायर शिकायत पर आज (3 दिसंबर) जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिश्वजीत घोष, पियाली चटर्जी घोष और शबाब हुसैन को समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 4 फरवरी 2026 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
इस पूरे मामले पर बिश्वजीत घोष ने आयुष शाह द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। घोष ने एक बयान में कहा, मेरे और मेरी कंपनी के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे, मानहानिकारक और पूरी तरह से निराधार हैं। सच तो यह है कि मैं इस पूरे मामले में असली पीड़ित हूं।
बिश्वजीत घोष ने दावा किया कि उन्होंने पहले ही मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में आयुष शाह और उनके परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी, उगाही, आपराधिक विश्वासघात सहित कई अपराधों के लिए केस दर्ज करने की शिकायतें दायर की हैं।
फिलहाल, यह पूरा मामला कानूनी दांव-पेंच में उलझ गया है। ऐसे में अदालत की अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
