55 तारीखों पर कैदी को नहीं किया पेश, सुप्रीम कोर्ट भड़का, कहा- जांच करो और किसी अफसर को बचाया तो…

याचिकाकर्ता शशि जुरमानी पर पुलिस कांस्टेबल सहित दो लोगों से मारपीट और उन्हें चाकू मारने का आरोप है। लेकिन कांस्टेबल ने अपने बयान में याचिकाकर्ता का नाम नहीं लिया। मामले के दूसरे पीड़ित (मृतक) ने भी अपने बयान में स्पष्ट कहा था कि याचिकाकर्ता और उमेश ने उस पर केवल लात-घूंसों से हमला किया था। इसके अलावा, मामले के सह-आरोपी उमेश को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इन तथ्यों और आरोपी की चार साल से अधिक की हिरासत को देखते हुए, कोर्ट ने उसे जमानत दे दी।