4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

55 तारीखों पर कैदी को नहीं किया पेश, सुप्रीम कोर्ट भड़का, कहा- जांच करो और किसी अफसर को बचाया तो…

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह मौलिक सुरक्षा का 'गंभीर उल्लंघन' है, जो स्तब्ध करने वाला है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 04, 2025

Supreme Court on Maharashtra

सुप्रीम कोर्ट की पड़ी फटकार (Photo: IANS)

सुप्रीम कोर्ट ने 50 से ज्यादा बार विचाराधीन कैदी को कोर्ट में पेश न करने पर महाराष्ट्र जेल प्राधिकरण को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष कोर्ट ने इसे ‘भयावह और चौंकाने वाली’ लापरवाही बताते हुए जांच के आदेश दिए है। साथ ही याचिकाकर्ता को जमानत दे दी, जो चार साल से अधिक समय जेल में है।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह (Justice Ahsanuddin Amanullah) और जस्टिस प्रशांत मिश्रा (Justice Prashant Kumar Mishra) की पीठ ने इसे मौलिक सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन बताया। पीठ ने महाराष्ट्र राज्य के अधिकारियों के आचरण को स्तब्ध करने वाला बताया।

अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "किसी आरोपी को अदालत में पेश करना न केवल त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच भी है ताकि कैदी के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो और वह सीधे अदालत के संपर्क में आकर अधिकारियों के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज करा सके।"

85 में से 55 तारीखों पर पेशी नहीं

याचिकाकर्ता शशि जुरमानी (Shashi Jurmani) के खिलाफ 2021 में ठाणे जिले के विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 326, 353 और 333 सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज थी। इस मामले में वह चार साल से अधिक समय से जेल में था।

याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ठाणे जिले की कल्याण कोर्ट में सुनवाई की 85 तारीखों में से 55 तारीखों पर आरोपी शशि जुरमानी को अदालत के समक्ष पेश ही नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता शशि जुरमानी पर पुलिस कांस्टेबल सहित दो लोगों से मारपीट और उन्हें चाकू मारने का आरोप है। लेकिन कांस्टेबल ने अपने बयान में याचिकाकर्ता का नाम नहीं लिया। मामले के दूसरे पीड़ित (मृतक) ने भी अपने बयान में स्पष्ट कहा था कि याचिकाकर्ता और उमेश ने उस पर केवल लात-घूंसों से हमला किया था। इसके अलावा, मामले के सह-आरोपी उमेश को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इन तथ्यों और आरोपी की चार साल से अधिक की हिरासत को देखते हुए, कोर्ट ने उसे जमानत दे दी।

जांच के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने इस घोर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए महाराष्ट्र के जेल महानिदेशक (Director General of Prisons) या नामित जेल विभाग प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिम्मेदारी तय की जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने डीजी जेल को चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी को बचाने का प्रयास किया गया तो उन पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। दो महीने के भीतर रिपोर्ट देने के साथ ही व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Dec 2025 05:03 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 55 तारीखों पर कैदी को नहीं किया पेश, सुप्रीम कोर्ट भड़का, कहा- जांच करो और किसी अफसर को बचाया तो…

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर देओल परिवार ने लिया बड़ा फैसला, फैंस के लिए खुलेंगे फार्महाउस के गेट

धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर सनी-बॉबी का भावुक फैसला फैंस के लिए खुलेंगे फार्महाउस के गेट
बॉलीवुड

मैं अंदर से मर रहा हूं, मेरा चेहरा… संजय दत्त जब शीशे में खुद को देख डर गए थे, सुनाया डरावना हिस्सा

Sanjay Dutt on prison life and drug addiction said was dying from inside and scared see my face
बॉलीवुड

School Holiday: 5 दिसंबर को स्कूलों में रहेगी छुट्टी? सरकार ने दी सख्त चेतावनी, जानें क्या है मामला

School Holidays in Maharashtra
मुंबई

सनी देओल ने हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को रखा अस्थि विसर्जन से दूर? कौन-कौन हुआ शामिल, जानें

did Sunny Deol kept stepmother Hema Malini and his daughter away from dharmendra asthi visarjan
बॉलीवुड

‘जुबान केसरी’ कहने पर शाहरुख खान का आया ऐसा मजेदार जवाब, पब्लिक हुई दीवानी, वीडियो वायरल

'जुबान केसरी' कहने पर शाहरुख खान का आया ऐसा मजेदार जवाब, पब्लिक हुई दीवानी, वीडियो वायरल
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.