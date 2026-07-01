1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Rain Alert: मुंबई सहित पूरे कोंकण में अगले 5 दिन अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी, पालघर में रेड अलर्ट, स्कूल-कॉलेज में छुट्टी घोषित

Maharashtra Weather Update: मौसम विभाग (IMD) ने कोंकण क्षेत्र के मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में अगले 5 दिनों तक भारी से अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया है। पालघर में रेड अलर्ट के चलते 2 जुलाई को स्कूल, कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jul 01, 2026

IMD Konkan Weather Alert

मुंबई-ठाणे-पालघर समेत कई जिलों में बारिश की चेतावनी (Photo: IANS/File)

Mumbai-Konkan Rain Alert: महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में मानसून का रौद्र रूप दिख रहा है। बीते दो दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कोंकण के लिए अगले पांच दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में कई स्थानों पर भीषण बरसात होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने कहा है कि कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश भी हो सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, मुंबई, ठाणे और पालघर में 1 से 5 जुलाई तक अधिकांश दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इनमें पालघर जिले में 2 जुलाई को कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों में अलग-अलग दिनों में ऑरेंज और रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है।

रायगढ़ और रत्नागिरी में भी झमाझम बारिश

रायगढ़ जिले में रविवार तक भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। वहीं, कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। रत्नागिरी जिले में भी कई इलाकों में लगातार भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। सिंधुदुर्ग में भी अगले पांच दिनों तक बारिश आफत बनकर बरसेगी।

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। भारी बारिश के कारण जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग के आधिकारिक अपडेट पर नजर रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।

पालघर में रेड अलर्ट के चलते स्कूल-कॉलेज बंद

मौसम विभाग द्वारा 2 जुलाई (गुरुवार) के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी इंदुरानी जाखड़ ने जिले के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्रों में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि जिले में अत्यधिक भारी बारिश और जलभराव की आशंका जताई गई है।

प्रशासन ने जिला आपदा प्रबंधन, पुलिस और स्थानीय निकायों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों से अपील की गई है कि बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, नदी-नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें तथा किसी भी अफवाह पर विश्वास न कर केवल प्रशासन और मौसम विभाग की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।

मुंबई में आफत की बारिश: अंधेरी सबवे 5 फीट पानी में डूबा, लोकल ट्रेनें लेट, IMD का 4 दिन का ऑरेंज अलर्ट

ये भी पढ़ें
Mumbai Rains update

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Jul 2026 07:23 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Rain Alert: मुंबई सहित पूरे कोंकण में अगले 5 दिन अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी, पालघर में रेड अलर्ट, स्कूल-कॉलेज में छुट्टी घोषित

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश, दिल्ली-NCR में कब होगी मानसून की एंट्री? मौसम विभाग ने बताया

Delhi monsoon update
मुंबई

‘श्रेया को क्यों बना रहे हैं विलेन?’ आकांक्षा के Bisexual खुलासे पर भड़के ऋषभ जायसवाल

'श्रेया को क्यों बना रहे हैं विलेन?' आकांक्षा के Bisexual खुलासे पर भड़के ऋषभ जायसवाल
OTT

सिर्फ कुछ सेकंड लेकिन छा गईं तारा सुतारिया! ‘Toxic’ का सबसे बड़ा सीक्रेट बनीं एक्ट्रेस!

Toxic a fairy tale for grown ups
टॉलीवुड

राम कपूर के ‘शादी में धोखा डील ब्रेकर नहीं’ वाले बयान पर गौतमी कपूर का रिएक्शन आया सामने, लिखा- ‘सिर्फ प्यार’

Gautami Kapoor Supports Ram Kapoor
OTT

किसी की शादी, किसी को जेल, किसी की फिल्म हुई ठप! 2026 की सबसे बड़ी फिल्मी कंट्रोवर्सीज

Bollywood controversies 2026
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.