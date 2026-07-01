Rain Alert: मुंबई सहित पूरे कोंकण में अगले 5 दिन अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी, पालघर में रेड अलर्ट, स्कूल-कॉलेज में छुट्टी घोषित

Mumbai-Konkan Rain Alert: महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में मानसून का रौद्र रूप दिख रहा है। बीते दो दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कोंकण के लिए अगले पांच दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में कई स्थानों पर भीषण बरसात होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने कहा है कि कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश भी हो सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।