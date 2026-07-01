मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश, दिल्ली-NCR में कब होगी मानसून की एंट्री? मौसम विभाग ने बताया

भारी बारिश के बीच शहर में बेस्ट बसें सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं, जबकि मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे में उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ देरी से चल रही हैं। नवी मुंबई को मुंबई के हिस्सों से जोड़ने वाली हार्बर लाइन पर ओएचई टूटने के कारण लोकल ट्रेन सेवाएं सुबह 4:52 बजे से 5:45 मिनट के बीच बाधित हुईं। मौसम विभाग ने रविवार तक मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जरी किया है, इस दौरान भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर भीषण बारिश की भविष्यवाणी की गई है।