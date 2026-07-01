मुंबई में आफत की बारिश: अंधेरी सबवे 5 फीट पानी में डूबा, लोकल ट्रेनें लेट, IMD का 4 दिन का ऑरेंज अलर्ट

बारिश का असर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी पड़ा है। सेंट्रल रेलवे की ट्रेनें लगभग 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही हैं। हार्बर लाइन पर भी लोकल सेवाएं 15 से 20 मिनट लेट हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, वेस्टर्न लाइन पर भी लोकल ट्रेनें 5 से 10 मिनट की देरी से चल रही है। यात्रियों को स्टेशनों पर इंतजार करना पड़ रहा है और कार्यालय जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।