‘केतन के साथ जीना चाहती हूं, चेतन से कोई वास्ता नहीं’, साहिल ने बहन सिया को लेकर किया बड़ा दावा, जांच में नया मोड़

Pune Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में मुख्य आरोपी सिया गोयल (20) के भाई साहिल गोयल ने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए दावा किया है कि उसकी बहन केतन अग्रवाल से ही शादी करना चाहती थी और कथित प्रेमी चेतन चौधरी (22) को लेकर सिर्फ भ्रम की स्थिति में थी। हालांकि, पुलिस की अब तक की जांच में सामने आए तथ्य साहिल के दावों से मेल नहीं खाते हैं।