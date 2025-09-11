Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

लाडली बहनें खाते पर रखें नजर, 1500 रुपए जमा होने का मैसेज आने वाला है, मंत्री ने खुद दी खुशखबरी

Maharashtra Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) पिछले साल शुरू की गई थी और पात्र महिलाओं के खातों में जुलाई 2025 तक कुल 19,500 रुपये जमा किए जा चुके हैं। जबकि अगस्त महीने के 1500 रुपये जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 11, 2025

Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates
Ladki Bahin Yojna Update

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत अब तक 13 किस्तों में कुल 19,500 रुपये लाभार्थी महिलाओं के खातों में जमा हो चुकी हैं। अब सभी लाभार्थी महिलाओं की निगाहें अगस्त माह की 14वीं किस्त की राशि पर टिकी हैं। लेकिन अब इस पर एक अहम अपडेट सामने आई है।

दरअसल अगस्त बीत जाने के बाद भी और सितंबर के 11 दिन गुजरने के बावजूद लाडली बहनों के खातों में पैसे नहीं आए, जिससे लाभार्थी चिंतित हैं। लेकिन अब खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे (Aditi Tatkare) ने 14वीं किस्त को बड़ी खुशखबरी दे दी है। उन्होने कुछ देर पहले ही ‘एक्स’ पर पोस्ट कर बताया कि अगस्त महीने की सम्मान निधि वितरिक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इससे पहले खबर आई थी कि महिला एवं बाल विकास विभाग को अगस्त महीने की 1500 रुपये की किस्त देने के लिए 344.30 करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया है।

लाडली बहनों के खाते में आने वाले हैं 1500 रुपए, मंत्री ने दी अपडेट -

मंत्री अदिति तटकरे ने कहा, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को अगस्त महीने की सम्मान राशि वितरित करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। महाराष्ट्र की माताओं और बहनों के अटूट विश्वास से आगे बढ़ रही यह सशक्तिकरण की क्रांति सफलतापूर्वक अपने मार्ग पर है। जल्द ही इस योजना की सभी पात्र महिलाओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में 1500 रुपये की सम्मान निधि जमा कर दी जाएगी।“

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) पिछले एक साल में गरीब महिलाओं के लिए बड़ी सहारा बनकर सामने आई है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से शुरू की गई इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की हर पात्र महिला को प्रति माह 1500 रुपये की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई इस योजना का अब तक बड़ा असर दिखा है। करीब दो करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 13 किस्तों के रूप में 19,500 रुपये जमा किए जा चुके हैं।

Updated on:

11 Sept 2025 02:03 pm

Published on:

11 Sept 2025 01:54 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लाडली बहनें खाते पर रखें नजर, 1500 रुपए जमा होने का मैसेज आने वाला है, मंत्री ने खुद दी खुशखबरी

