लाडली बहनें खाते पर रखें नजर, 1500 रुपए जमा होने का मैसेज आने वाला है, मंत्री ने खुद दी खुशखबरी

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) पिछले एक साल में गरीब महिलाओं के लिए बड़ी सहारा बनकर सामने आई है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से शुरू की गई इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की हर पात्र महिला को प्रति माह 1500 रुपये की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई इस योजना का अब तक बड़ा असर दिखा है। करीब दो करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 13 किस्तों के रूप में 19,500 रुपये जमा किए जा चुके हैं।