Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

26 लाख लाडली बहनों से वापस लिया जाएगा पैसा? मंत्री ने बताई सरकार की मंशा

Maharashtra Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) की जांच में कई जिलों में फर्जी लाभार्थियों की बड़ी संख्या सामने आई है। इसमें पुणे में सबसे ज्यादा 2 लाख 4 हजार अपात्र लाभार्थी पाए गए।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 28, 2025

Maharashtra Ladli Behna Yojana update
Ladki Bahin Yojna Update

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) में भारी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि करीब 26 लाख 34 हजार अपात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही थीं। योजना के तहत मिलने वाली 1500 रुपये की किश्त भी हर महीने उनके खाते में जमा हो रही थी। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार ने अब इस पर सख्त कदम उठाते हुए राज्यभर में सभी लाभार्थियों की ई-केवायसी के जरिए दोबारा जांच करने का फैसला किया है।

महाराष्ट्र के वित्त राज्यमंत्री आशीष जायसवाल (Ashish Jaiswal) ने साफ कहा है कि अपात्र पाई गई महिलाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और उनसे पैसा वापस लेने पर सरकार विचार नहीं कर रही है। सिर्फ उन्हें योजना से बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा, एक रुपये में फसल बीमा योजना का भी कई अपात्र किसानों ने लाभ उठाया था। सभी महाराष्ट्र के नागरिक हैं, ऐसे अपात्र लाभार्थी बड़ी संख्या में हैं, तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर कार्रवाई किस-किस पर की जाए?

लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के लिए 2 करोड़ 63 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से करीब 2 करोड़ 41 लाख पात्र पाए गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बचे 11 लाख आवेदनों की जांच करने पर 7 लाख 76 हजार आवेदन अपात्र पाए गए। जून में सरकार ने इस योजना की गहन समीक्षा करने का फैसला किया। महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा सभी विभागों से जानकारी मंगवाई गई और फिर यह बड़ा घोटाला सामने आया।

ये भी पढ़ें

लाडली बहनों को लगा झटका, 26 लाख लाभार्थियों को नहीं मिलेगी अगस्त की किस्त! मंत्री ने दी बड़ी अपडेट
मुंबई
Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates

कहां मिले कितने अपात्र लाभार्थी?

लाडली बहना योजना (लाडकी बहीण योजना) में पुणे जिले के सबसे अधिक 2 लाख 4 हजार फर्जी लाभार्थी पाए गए। जबकि ठाणे में 1 लाख 25 हजार 300, अहमदनगर में 1 लाख 25 हजार 753, नाशिक में 1 लाख 86 हजार 800, छत्रपति संभाजीनगर में 1 लाख 4 हजार 700, कोल्हापुर में 1 लाख 1 हजार 400, मुंबई उपनगर में 1 लाख 13 हजार, नागपुर में 95 हजार 500, बीड में 71 हजार, लातूर में 69 हजार, सोलापुर में 1 लाख 4 हजार, सातारा में 86 हजार, सांगली में 90 हजार, पालघर में 72 हजार, नांदेड में 92 हजार, जालना में 73 हजार, धुले में 75 हजार, जबकि अमरावती में 61 हजार फर्जी लाभार्थी सामने आए।

गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Ladki Bahin Yojana) पिछले साल शुरू की गई थी और पात्र महिलाओं के खातों में जुलाई 2025 तक कुल 19,500 रुपये जमा किए जा चुके हैं। जबकि अगस्त महीने की 14वीं किस्त की 1500 रुपये की राशि कब जमा होगी, इसके बारे में सरकार ने जानकारी नहीं दी है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Aug 2025 06:05 pm

Published on:

28 Aug 2025 06:03 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 26 लाख लाडली बहनों से वापस लिया जाएगा पैसा? मंत्री ने बताई सरकार की मंशा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.