लाडली बहनों के लिए राहतभरी खबर! e-KYC को लेकर सरकार ने लिया सबसे बड़ा फैसला

Ladki Bahin Yojna Update
Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) से जुड़ी महिलाओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने ई-केवायसी प्रक्रिया (Ladki Bahin Yojana e-KYC) को लेकर बड़ी राहत दी है। योजना के तहत ई-केवायसी कराना सभी लाभार्थियों के लिए अनिवार्य किया गया है, और इसकी आखिरी तारीख 18 नवंबर है। अगर किसी लाभार्थी ने तय समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो उनकी अगले महीने की किस्त रोकी जा सकती है।
राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने यह नियम इसलिए लागू किया था ताकि लाडकी बहिण योजना के फर्जी लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जा सके और योजना का फायदा केवल पात्र महिलाओं तक ही पहुंचे। इसके लिए दो महीने की समय सीमा दी गई थी, लेकिन ई-केवायसी के दौरान कई महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, खासकर उन महिलाओं को जिनके पति या पिता अब जीवित नहीं हैं।
ई-केवायसी पूरी करने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर आईडी, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाते की जानकारी देनी जरूरी है। इसके साथ ही पति या पिता का आधार कार्ड नंबर लिंक कराना भी अनिवार्य किया गया था। यही शर्त कई लाडली बहनों के लिए मुश्किल बन गई थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब सरकार ने उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए नियमों में थोड़ी राहत दी है। जिन महिलाओं के पति या पिता नहीं हैं, उन्हें अब ई-केवायसी प्रक्रिया में किसी अन्य करीबी रिश्तेदार का आधार कार्ड जोड़ने की अनुमति दी गई है। हालांकि, ई-केवायसी पूरी करना अभी भी जरूरी रहेगा।
राज्य सरकार का कहना है कि इस बदलाव से उन हजारों महिलाओं को राहत मिलेगी जो दस्तावेजों की कमी के कारण ई-केवायसी पूरी नहीं कर पा रही थीं। लेकिन यह भी साफ कर दिया गया है कि जो लाभार्थी ई-केवायसी नहीं करेंगे, उन्हें योजना से बाहर किया जा सकता है।
महिला और बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, “महाराष्ट्र की माताओं-बहनों के अटूट विश्वास से चल रही यह सशक्तिकरण क्रांति सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। इस यात्रा को इसी तरह निरंतर बनाए रखने के लिए, पिछले महीने से ladakibahin.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर ई-केवाईसी सुविधा शुरू की गई है। सभी लाडली बहनों से विनम्र अनुरोध है कि वे 18 नवंबर से पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें।“
गौरतलब हो कि लाडकी बहिन योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) की अक्टूबर माह की 16वीं किस्त की वितरण प्रक्रिया आज 4 नवंबर से शुरू हो चुकी है। दो-तीन दिनों में सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में पैसे जमा कर दिए जाएंगे। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वाली उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ढाई लाख रुपये से कम है।
सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया बेहद आसान है और अब तक अधिकांश महिलाओं ने सफलतापूर्वक अपनी ई-केवाईसी पूरी कर ली है। लाडली बहने अपने मोबाइल से भी ई-केवाईसी कर सकती हैं।
