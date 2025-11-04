लाडली बहनों के लिए राहतभरी खबर! e-KYC को लेकर सरकार ने लिया सबसे बड़ा फैसला

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) से जुड़ी महिलाओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने ई-केवायसी प्रक्रिया (Ladki Bahin Yojana e-KYC) को लेकर बड़ी राहत दी है। योजना के तहत ई-केवायसी कराना सभी लाभार्थियों के लिए अनिवार्य किया गया है, और इसकी आखिरी तारीख 18 नवंबर है। अगर किसी लाभार्थी ने तय समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो उनकी अगले महीने की किस्त रोकी जा सकती है।