Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

लाडली बहनों के लिए खुशखबरी! e-KYC की चिंता हुई दूर, सरकार ने लिया सबसे बड़ा फैसला

Maharashtra Ladli Behna Yojana: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Ladki Bahin Yojana e-KYC) के लाभार्थियों के लिए सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य किया है। लेकिन कई महिलाओं ने ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान तकनीकी समस्याओं की शिकायत की।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 23, 2025

Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates

Ladki Bahin Yojna Update

महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) की ई-केवाईसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लाडली बहनों की ई-केवाईसी प्रक्रिया (Ladki Bahin Yojana e-KYC) को फिलहाल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाओं ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करते समय तकनीकी समस्याओं और ऑनलाइन सत्यापन के दौरान बाधाओं की शिकायत की।

भाजपा नीत महायुति सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Ladki Bahin Yojana) के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। कुछ महीने पहले यह पता चला था कि कई अपात्र लोग, जिनमें पुरुष भी शामिल हैं, योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसके बाद सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य किया, ताकि लाभ केवल पात्र महिलाओं को ही मिले।

हालांकि, अब सरकार ई-केवाईसी प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फैसला आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए लिया गया है, ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी या भ्रम की स्थिति न हो। फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

मंत्री अदिति तटकरे ने क्या कहा?

इसी महीने महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) ने बताया था कि रोजाना करीब 4 से 5 लाख लाडली बहनें ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर रही हैं। अब तक 1.10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी महिलाओं की ई-केवाईसी हो चुकी है, जबकि करीब ढाई लाख महिलाओं की प्रक्रिया 90 फीसदी तक पूरी हो चुकी है।

ई-केवाईसी में कई दिक्कतें!

इस बीच, ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू होते ही कई लाभार्थियों में घबराहट फैल गई थी, क्योंकि कई महिलाएं सिस्टम एरर और दस्तावेजों में असंगति के कारण ई-केवाईसी पूरी नहीं कर पा रहीं थी। जिससे उनके लाभार्थियों की सूची से बाहर होने की आशंका थी। खबर है कि सरकार जल्द ही ई-केवाईसी प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक जानकारी देगी।

बता दें कि लाडली बहनों के ई-केवाईसी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट- https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc तैयार की है। लेकिन लाभार्थी महिलाओं को ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान कई तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लाडली बहनों ने शिकायत की कि कई बार सर्वर ठप हो जाता है, ओटीपी नहीं आता या देरी से आता है, कई बार वेबसाइट भी काम नहीं करती। इसके अलावा ई-केवाईसी के लिए पति या पिता का आधार नंबर देना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में जिन महिलाओं के पति या पिता अब जीवित नहीं हैं, वे असमंजस में हैं कि आधार नंबर किसका दिया जाए। इन समस्याओं की वजह से उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पर रही थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Oct 2025 10:02 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लाडली बहनों के लिए खुशखबरी! e-KYC की चिंता हुई दूर, सरकार ने लिया सबसे बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘कांतारा’ के ब्रह्मराक्षस को जाएंगे भूल, जब देखेंगे फिल्म ‘दशेरा’ में वाघमाता का तांडव

Dusshera Movie Poster
बॉलीवुड

महाराष्ट्र: घर में घुसकर किशोरी का यौन उत्पीड़न, लोहे की रॉड से पीटा; छेड़छाड़ की शिकायत करने पर हत्या

college student rape
मुंबई

रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह से 6 दिन बात नहीं की… उसके बाद अभिनेता की मौत! CBI की क्‍लोजर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Sushant singh Rajput Rhea Chakraborty
मुंबई

OTT Release: इस वीकेंड ओटीटी पर मचेगा धमाल! देखें क्राइम, एक्शन और रोमांस से भरपूर फिल्में और सीरीज

OTT Release
OTT

मुंबई एयरपोर्ट पर 20 करोड़ रुपये का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, तीन यात्री गिरफ्तार

Hydroponic Weed seizure at Mumbai Airport
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.