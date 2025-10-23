लाडली बहनों के लिए खुशखबरी! e-KYC की चिंता हुई दूर, सरकार ने लिया सबसे बड़ा फैसला

बता दें कि लाडली बहनों के ई-केवाईसी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट- https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc तैयार की है। लेकिन लाभार्थी महिलाओं को ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान कई तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लाडली बहनों ने शिकायत की कि कई बार सर्वर ठप हो जाता है, ओटीपी नहीं आता या देरी से आता है, कई बार वेबसाइट भी काम नहीं करती। इसके अलावा ई-केवाईसी के लिए पति या पिता का आधार नंबर देना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में जिन महिलाओं के पति या पिता अब जीवित नहीं हैं, वे असमंजस में हैं कि आधार नंबर किसका दिया जाए। इन समस्याओं की वजह से उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पर रही थी।