लाडली बहने ध्यान दें! 60 दिनों में नहीं किया ये काम तो पड़ेगा पछताना, हर महीने होगा 1500 रुपये का नुकसान

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत अब तक 14 किस्तों में कुल 21,000 रुपये लाभार्थी महिलाओं के खातों में भेजे हैं। इसी बीच इस योजना से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब इस योजना के सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (Ladaki Bahin e-kyc) कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है।