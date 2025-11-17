Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

सरकार ने सुन ली लाडली बहनों की मन की बात, दे दी बहुत बड़ी खुशखबरी!

Maharashtra Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) की नवंबर की किस्त से पहले ई-केवाईसी (Ladki Bahin Yojana e-KYC) को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 17, 2025

Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates

Ladki Bahin Yojna Update

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थी महिलाओं के लिए राहतभरी खबर है। योजना का नवंबर का हप्ता जल्द ही पात्र महिलाओं के खातों में भेजा जाना है। लेकिन 1500 रुपये जमा होने से पहले ही राज्य सरकार ने उन लाखों लाडली बहनों की सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी, जो किसी वजह से अब तक अपनी ई-केवाईसी (Ladaki Bahin E-KYC) नहीं करा पाई हैं।

भाजपा नीत महायुति सरकार की इस लोकप्रिय योजना को लेकर बड़ी घोषणा की गयी है। राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए बताया कि लाडकी बहिन योजना की ई-केवाईसी की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है।

नई डेडलाइन 31 दिसंबर- मंत्री तटकरे

लाडली बहनों को पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया 18 नवंबर तक पूरी करनी थी, लेकिन हाल के दिनों में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं और अन्य मुश्किलों के कारण कई पात्र महिलाओं को समय पर ई-केवाईसी कराने में दिक्कतें आईं। इन परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब लाभार्थी महिलाएं 31 दिसंबर 2025 तक ई-केवाईसी करवा सकेंगी।

मंत्री तटकरे ने ‘एक्स’ पर लिखा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व में यह योजना पूरे राज्य में सफलतापूर्वक चल रही है। ई-केवाईसी की अंतिम तारीख बढ़ाने का निर्णय उन सभी महिलाओं को राहत देगा जो दस्तावेज से जुड़ी परेशानियों या प्राकृतिक आपदा के कारण ई-केवाईसी समय पर पूरी नहीं कर सकीं।

इन लाडली बहनों को भी बड़ी राहत

सरकार ने उन लाडली बहनों के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनके पिता या पति अब जीवित नहीं हैं, या जिनका तलाक हो चुका है। ऐसी लाभार्थी महिलाओं को अपना ई-केवाईसी खुद पूरा करना होगा, जबकि पति या पिता का आधिकारिक मृत्यु प्रमाणपत्र, तलाक प्रमाणपत्र या अदालत का आदेश संबंधित जिले के महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पास जमा कराना होगा। ऐसा करने पर उन लाभार्थी महिलाओं का भी ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा।

राज्य सरकार के मुताबिक, ई-केवाईसी की समय सीमा बढ़ने से यह सुनिश्चित होगा कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के पात्र महिलाओं तक पहुंचता रहे। मंत्री तटकरे ने सभी महिला लाभार्थियों से अपील की है कि वे इस विस्तारित अवधि का लाभ उठाकर जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें।

वर्तमान में इस योजना के तहत 2.3 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हैं। पिछले साल जुलाई में शुरू की गई महायुति सरकार की इस योजना के तहत 21-65 आयु वर्ग की उन महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है।

बता दें कि राज्य सरकार ने सितंबर में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया था, ताकि फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजना से बाहर किया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Nov 2025 08:18 pm

Published on:

17 Nov 2025 08:07 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / सरकार ने सुन ली लाडली बहनों की मन की बात, दे दी बहुत बड़ी खुशखबरी!

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुंह पर मास्क, भाई का हाथ थामे… 20 दिन बाद सार्वजनिक रूप से नजर आए संजय राउत, देखें वीडियो

Sanjay raut health
मुंबई

तलाक की खबरों के बीच एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा का दर्द भरा नोट आया सामने, बोलीं- मैं चुप रही क्योंकि…

Aishwarya Sharma Cryptic Post
TV न्यूज

लाखों लाडली बहनों को सरकार देगी खुशखबरी! E-KYC पर जल्द हो सकता है बड़ा फैसला

Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates
मुंबई

Kannada Actress Harassment Case: अभिनेत्री को पेश करने होंगे सबूत, उद्योगपति पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप

Kannada Actress Harassment Case
टॉलीवुड

धर्मेंद्र के साथ रेखा और सलमान ने किया था जबरदस्त डांस, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

Dharmendra And Rekha Dance
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.