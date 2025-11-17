सरकार ने सुन ली लाडली बहनों की मन की बात, दे दी बहुत बड़ी खुशखबरी!

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थी महिलाओं के लिए राहतभरी खबर है। योजना का नवंबर का हप्ता जल्द ही पात्र महिलाओं के खातों में भेजा जाना है। लेकिन 1500 रुपये जमा होने से पहले ही राज्य सरकार ने उन लाखों लाडली बहनों की सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी, जो किसी वजह से अब तक अपनी ई-केवाईसी (Ladaki Bahin E-KYC) नहीं करा पाई हैं।