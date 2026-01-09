9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

लाडली बहनों को झटका! अभी तक नहीं हुआ eKYC पर फैसला, 1500 रुपये की किस्त रुकी

Maharashtra Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) की ई-केवायसी के लिए पहले 18 नवंबर 2025 डेडलाइन तय की गई थी, जिसे मानसून में भारी बारिश और बाढ़ के कारण बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दिया गया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 09, 2026

Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates

Ladki Bahin Yojna Update

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme: महाराष्ट्र सरकार की सबसे लोकप्रिय ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) से जुड़ी लाखों महिलाओं के लिए जरुरी खबर है। योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर को खत्म हो चुकी है और सरकार की ओर से इसे आगे बढ़ाए जाने की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है। अधिकारियों का कहना है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर कोई शिकायत नहीं आई है, इसलिए समयसीमा बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य की हजारों लाभार्थी महिलाएं समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई हैं, जिसके कारण अब उनके बैंक खातों में आने वाली 1500 रुपये की मासिक किस्त रुक सकती है।

क्या फिर बढ़ेगी डेडलाइन?

राज्य सरकार ने पहली बार ई-केवाईसी की डेडलाइन 18 नवंबर 2025 तय की गई थी, जिसके भीतर करीब डेढ़ करोड़ महिलाओं ने विशेष पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर ली थी। हालांकि सितंबर और अक्टूबर में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकार ने महिलाओं को राहत देते हुए समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी थी।  

सरकारी सूत्रों के अनुसार, फिलहाल इस समय सीमा को और बढ़ाने की संभावना नहीं है। विभाग का कहना है कि विस्तार अवधि के दौरान ई-केवायसी न हो पाने की कोई बड़ी शिकायत नहीं मिली है।

ऐसे में अगर ई-केवाईसी करने के लिए फिर मौका नहीं दिया जाता है, तो जिन महिलाओं ने तय समय तक प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें आगे 1,500 रुपये की मासिक राशि नहीं मिलेगी। यही वजह है कि कई महिलाएं अब भी सरकार से एक और मौका देने की उम्मीद लगाए बैठी हैं।

25 लाख लाभार्थी पहले ही हो चुकी हैं अपात्र

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme) की शुरुआत में लगभग 2.5 करोड़ महिलाओं को किस्त मिली थी। बाद में डुप्लीकेट आवेदन और पात्रता मानदंडों पर खरा न उतरने के कारण करीब 25 लाख महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया।

हालांकि अंतिम दिनों में पोर्टल पर भारी ट्रैफिक के कारण कई लाडली बहनों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लाभार्थियों ने शिकायत की कि उन्हें OTP Verification Failed का मैसेज बार-बार आ रहा था या सर्वर डाउन होने की वजह से वे लॉग-इन नहीं कर पा रही थीं। वहीं, विधवा, एकल और तलाकशुदा महिलाओं के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जैसे पति का मृत्यु/तलाक का प्रमाण आंगनवाड़ी सेविकाओं को सौंपने की व्यवस्था की गई थी, ताकि दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर ई-केवाईसी पूरी की जा सके।  

क्या जनवरी में आएंगे 3000 रुपये?

योजना के नियमों के मुताबिक, जिन महिलाओं ने 31 दिसंबर तक ई-केवायसी नहीं की है, उन्हें नए साल से लाभ मिलना बंद हो सकता है। दूसरी ओर ई-केवायसी करने वाली लाभार्थी महिलाएं उम्मीद कर रही थीं कि उन्हें मकर संक्रांति से पहले दिसंबर और जनवरी की किस्तें एक साथ मिलेंगी, लेकिन अभी तक इस पर कोई अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Jan 2026 06:18 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लाडली बहनों को झटका! अभी तक नहीं हुआ eKYC पर फैसला, 1500 रुपये की किस्त रुकी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा और कांग्रेस के हाथ मिलाने पर शिंदे का झलका दर्द, बोले- कुर्सी के लिए मैं नहीं लड़ता

Maharashtra Politics Devendra Fadnavis Eknath Shinde
मुंबई

रेलवे ने किया मेजर ब्लॉक की घोषणा: 10 और 11 जनवरी को 254 लोकल ट्रेनें रद्द, आठ एक्सप्रेस भी प्रभावित

Mumbai Local Ambernath station accident
मुंबई

बस चंद घंटों की बात थी… धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार पर शोभा डे ने क्यों कही ऐसी बात?

Shobha De on Dharmendra State Funeral
मनोरंजन

पीएम मोदी को लिखा पत्र… ‘धुरंधर’ को लेकर इस बात पर है आपत्ति

dhurndhar Update
बॉलीवुड

नीले ड्रम वाली बेहरम मुस्कान से लेकर बे-उम्र प्यार तक, इस वीकेंड OTT पर मिलेगा खुब सस्पेंस

नीले ड्रम वाली बेहरम मुस्कान से लेकर बे-उम्र प्यार तक, इस हफ्ते OTT पर मिलेगा खुब सस्पेंस
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.