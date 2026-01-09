लाडली बहनों को झटका! अभी तक नहीं हुआ eKYC पर फैसला, 1500 रुपये की किस्त रुकी

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme: महाराष्ट्र सरकार की सबसे लोकप्रिय ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) से जुड़ी लाखों महिलाओं के लिए जरुरी खबर है। योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर को खत्म हो चुकी है और सरकार की ओर से इसे आगे बढ़ाए जाने की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है। अधिकारियों का कहना है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर कोई शिकायत नहीं आई है, इसलिए समयसीमा बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।