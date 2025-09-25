लाडली बहनें ध्यान दें! e-KYC करते समय नहीं करें ये गलती, पूरा अकाउंट हो सकता है खाली

इस बीच, मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना (Maharashtra Ladli Behna Yojana) के e-KYC को लेकर धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ गया है। गूगल (Google) पर कई फर्जी वेबसाइट्स एक्टिव हो गई हैं। हाल ही में hubcomut.in जैसी कई फर्जी वेबसाइट सामने आई है। अगर कोई महिला इन साइट्स पर अपनी जानकारी भर देती है, तो उसका बैंक खाता खाली होने और व्यक्तिगत डेटा चोरी होने का खतरा है। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि e-KYC केवल अधिकृत पोर्टल https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc पर ही करें।