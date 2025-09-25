Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

लाडली बहनें ध्यान दें! e-KYC करते समय नहीं करें ये गलती, पूरा अकाउंट हो सकता है खाली

Maharashtra Ladli Behna Yojana e-kyc : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Ladki Bahin Yojana e-KYC) के लाभार्थियों के लिए हर साल ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 25, 2025

Ladli Behna Yojana Updates
Ladki Bahin Yojna Update

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थी महिलाओं के लिए बड़ा नियम लागू किया है। अब इस योजना का लाभ लेने वाली हर महिला को ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य होगा। सरकार ने इसके लिए दो महीने की समयसीमा तय की है और आगे से हर साल जून महीने में यह प्रक्रिया (Ladaki Bahin e-kyc) पूरी करनी होगी।

महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि हाल ही की जांच में 26.34 लाख अपात्र लोग, जिनमें कई पुरुष भी शामिल थे, इस योजना का लाभ ले रहे थे। डिजिटल वेरिफिकेशन से यह सुनिश्चित होगा कि योजना की राशि केवल पात्र महिलाओं तक ही पहुंचे और फर्जीवाड़ा रोका जा सके।

इस बीच, मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना (Maharashtra Ladli Behna Yojana) के e-KYC को लेकर धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ गया है। गूगल (Google) पर कई फर्जी वेबसाइट्स एक्टिव हो गई हैं। हाल ही में hubcomut.in जैसी कई फर्जी वेबसाइट सामने आई है। अगर कोई महिला इन साइट्स पर अपनी जानकारी भर देती है, तो उसका बैंक खाता खाली होने और व्यक्तिगत डेटा चोरी होने का खतरा है। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि e-KYC केवल अधिकृत पोर्टल https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc पर ही करें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे (Aditi Tatkare) ने भी सभी लाभार्थियों से समय पर e-KYC पूरी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया बहुत सरल और सुविधाजनक है। यह प्रक्रिया लाडली बहना योजना का लाभ जारी रखने के साथ-साथ भविष्य की अन्य सरकारी योजनाओं के लिए भी उपयोगी साबित होगी।

इसलिए लाडली बहनों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। e-KYC केवल अधिकृत पोर्टल पर ही करें, क्योंकि छोटी सी भी गलती मेहनत की कमाई को खत्म कर सकती है।

बता दें कि लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) जुलाई 2024 में शुरू हुई थी। 21 से 65 वर्ष की वे महिलाएं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, इस योजना के लिए पात्र हैं। पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। वर्तमान में ढाई करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है।

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Sept 2025 11:04 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लाडली बहनें ध्यान दें! e-KYC करते समय नहीं करें ये गलती, पूरा अकाउंट हो सकता है खाली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.