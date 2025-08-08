8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

लाडली बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा! खाते में खटाखट जमा हो रहें 1500 रुपये, सरकार ने निभाया वादा

Maharashtra Ladli Behna Yojana : महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) पिछले साल जुलाई में शुरू की गई थी और पात्र महिलाओं के खातों में जून 2025 तक 12 किस्तों के कुल 18000 रुपये जमा किए जा चुके हैं। जबकि 13वीं किस्त आज भेजी जा रही है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 08, 2025

Ladli Behna Yojana Updates
Ladki Bahin Yojna Update

महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत जुलाई महीने की 13वीं किस्त पात्र महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो गया है। इस योजना का उद्देश्य 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जिसके लिए हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने पहले ही आश्वासन दिया था कि रक्षाबंधन से पहले जुलाई का भुगतान लाभार्थियों के खातों में पहुंच जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने जुलाई माह की किस्त के लिए 2,984 करोड़ का आवंटन किया है।लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के तहत जून 2025 में करीब 2.25 करोड़ पात्र महिलाओं को 1500 रुपये की सम्मान निधि वितरित की गई।

ये भी पढ़ें

फर्जी लाभार्थियों ने लाडली बहना के डकार लिए 4800 करोड़ रुपये, कब मिलेगी जुलाई की किस्त?
मुंबई
Maharashtra Farmer ID

26 लाख लाडली बहनों की जांच

योजना के नियमों के अनुसार, एक ही परिवार की अधिकतम दो महिलाओं को इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन जांच में सामने आया है कि कई परिवारों में दो से अधिक महिलायें योजना का लाभ ले रहीं है। इस वजह से राज्यभर में लगभग 26 लाख महिलाओं की जांच की जा रही है। यदि किसी परिवार में दो से अधिक महिलाएं लाभ लेती पाई गईं तो अतिरिक्त लाभार्थियों को भुगतान रोक दिया जाएगा।

योजना के मौजूदा लाभार्थी

वर्तमान में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना का लाभ 2 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है। साथ ही, वे महिला किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना और नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना का लाभ ले रही हैं, उन्हें इस योजना के तहत 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।

रक्षाबंधन से ठीक पहले आने वाली यह किस्त राज्य की करोड़ों महिलाओं के लिए आर्थिक राहत और खुशी लेकर आई है, हालांकि जांच पूरी होने के बाद कई महिलाओं को इस योजना से बाहर किया जाएगा।

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने खुद पुष्टि कि की 'लाडकी बहीण योजना' के तहत 26 लाख 34 हजार लाभार्थियों को विभिन्न कारणों से अपात्र घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ महाराष्ट्र की उन्हीं महिलाओं को देने का नियम तय किया है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हैं, जो 18 से 65 वर्ष की आयु की हैं, जिनके पास आधार और पैन कार्ड लिंक्ड बैंक अकाउंट हैं। इसके अलावा भी लाभार्थी बनने के लिए कई शर्ते हैं।

ये भी पढ़ें

Ladki Bahin Yojana: एक ही जिले की 61000 लाडली बहनें अपात्र, विपक्ष बोला- यह बड़ा घोटाला, SIT करे जांच
मुंबई
Crisil Report on DBT Schemes Like ‘Ladli Behna yojana

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Aug 2025 08:29 pm

Published on:

08 Aug 2025 08:15 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लाडली बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा! खाते में खटाखट जमा हो रहें 1500 रुपये, सरकार ने निभाया वादा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.