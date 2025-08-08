लाडली बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा! खाते में खटाखट जमा हो रहें 1500 रुपये, सरकार ने निभाया वादा

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने खुद पुष्टि कि की 'लाडकी बहीण योजना' के तहत 26 लाख 34 हजार लाभार्थियों को विभिन्न कारणों से अपात्र घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ महाराष्ट्र की उन्हीं महिलाओं को देने का नियम तय किया है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हैं, जो 18 से 65 वर्ष की आयु की हैं, जिनके पास आधार और पैन कार्ड लिंक्ड बैंक अकाउंट हैं। इसके अलावा भी लाभार्थी बनने के लिए कई शर्ते हैं।