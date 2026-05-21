लाडली बहनों के लिए खुशखबरी! 3000 रुपये देने के लिए सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

महाराष्ट्र सरकार की सबसे लोकप्रिय ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। मार्च और अप्रैल 2026 महीने की किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के खातों में जल्द ही पैसे ट्रांसफर होने वाले हैं। कुछ महिला लाभार्थियों के खातों में पिछले हफ्ते 14 मई से ही इन दोनों महीनों की राशि जमा होना शुरू हो गई थी, लेकिन तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से कई महिलाएं अब भी अपने 3000 रुपये की किस्त की राह देख रही थीं। अब सरकार के नए फैसले के बाद इन बाकी बची महिलाओं का इंतजार भी खत्म होने जा रहा है।