लाडली बहनों को नए साल का तोहफा! खाते में खटाखट जमा हुए 1500 रुपये

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme: साल 2026 की शुरुआत महाराष्ट्र की करोड़ों महिलाओं के लिए खुशियों वाली खबर लेकर आई है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत लाभार्थी महिलाओं के खातें में आखिरकार पैसे जमा होने शुरू हो गए हैं। नए साल के पहले ही दिन (1 जनवरी) कई लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपये की किस्त जमा हो चुकी है।
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme) की नवंबर महीने की 1500 रुपये की किस्त सिर्फ उन महिलाओं के खाते में जमा की गई है जिन्होंने अपनी e-KYC (ई-केवाईसी) की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। सरकार ने फर्जी लाभार्थियों को योजना से बाहर करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया था, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी।
महाराष्ट्र में पिछले दो महीनों (नवंबर और दिसंबर) से चुनाव और अन्य तकनीकी कारणों से योजना की किश्तें रुकी हुई थीं। चर्चा थी कि महिलाओं को नवंबर, दिसंबर और जनवरी की किस्तों को मिलाकर कुल 4500 रुपये एक साथ मिलेंगे। हालांकि, अभी सरकार ने केवल नवंबर महीने का पैसा लाडली बहनों के खाते में जमा करना शुरू किया है।
अब लाखों लाभार्थी महिलाओं के मन में यह सवाल है कि दिसंबर और जनवरी के पैसे कब मिलेंगे। बीते कुछ समय से यह चर्चा थी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी के तीन महीने के 4500 रुपये एक साथ मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक महीने की राशि ही खातों में आई है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार मकर संक्रांति (14 जनवरी) से पहले दिसंबर और जनवरी की बाकी राशि भी जमा करने की योजना बना रही है। जिन महिलाओं की ई-केवाईसी अपडेट हो चुकी है, उनके खातों में चरणबद्ध तरीके से पैसे भेजे जा सकते हैं।
पिछले डेढ़ साल से राज्य की करीब दो करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं। सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी को बेहद कड़ाई से लागू किया है। 31 दिसंबर ई-केवाईसी की आखिरी तारीख थी। सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि जिन महिलाओं ने समय रहते ई-केवायसी पूरी कर ली है, उन्हें ही आगे हर महीने 1500 रुपये का लाभ मिलता रहेगा। जिनका ई-केवायसी पूरा नहीं हुआ, वे योजना से बाहर हो सकती हैं।
वर्तमान में महाराष्ट्र में करीब 2.4 करोड़ महिलाएं लाडकी बहीन योजना (लाडली बहना योजना) का लाभ ले रही हैं, जिससे सरकारी खजाने पर हर महीने लगभग 3,700 करोड़ रुपये का बोझ पड़ रहा है। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वाली उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनकी सालाना पारिवारिक आय ढाई लाख रुपये से कम है।
