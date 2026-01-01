लाडली बहनों को नए साल का तोहफा! खाते में खटाखट जमा हुए 1500 रुपये

पिछले डेढ़ साल से राज्य की करीब दो करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं। सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी को बेहद कड़ाई से लागू किया है। 31 दिसंबर ई-केवाईसी की आखिरी तारीख थी। सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि जिन महिलाओं ने समय रहते ई-केवायसी पूरी कर ली है, उन्हें ही आगे हर महीने 1500 रुपये का लाभ मिलता रहेगा। जिनका ई-केवायसी पूरा नहीं हुआ, वे योजना से बाहर हो सकती हैं।