1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

लाडली बहनों को नए साल का तोहफा! खाते में खटाखट जमा हुए 1500 रुपये

Maharashtra Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) की नवंबर और दिसंबर महीने की किस्त का लाभार्थी महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। इस बीच एक बड़ी खुशखबरी आई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 01, 2026

ladli-behna-yojana

फोटो- एआई जनरेटेड

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme: साल 2026 की शुरुआत महाराष्ट्र की करोड़ों महिलाओं के लिए खुशियों वाली खबर लेकर आई है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत लाभार्थी महिलाओं के खातें में आखिरकार पैसे जमा होने शुरू हो गए हैं। नए साल के पहले ही दिन (1 जनवरी) कई लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपये की किस्त जमा हो चुकी है।

नए साल पर लाडकी बहनों की बल्ले-बल्ले!  

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme) की नवंबर महीने की 1500 रुपये की किस्त सिर्फ उन महिलाओं के खाते में जमा की गई है जिन्होंने अपनी e-KYC (ई-केवाईसी) की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। सरकार ने फर्जी लाभार्थियों को योजना से बाहर करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया था, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी।

एक साथ 4500 रुपये मिलने की थी उम्मीद

महाराष्ट्र में पिछले दो महीनों (नवंबर और दिसंबर) से चुनाव और अन्य तकनीकी कारणों से योजना की किश्तें रुकी हुई थीं। चर्चा थी कि महिलाओं को नवंबर, दिसंबर और जनवरी की किस्तों को मिलाकर कुल 4500 रुपये एक साथ मिलेंगे। हालांकि, अभी सरकार ने केवल नवंबर महीने का पैसा लाडली बहनों के खाते में जमा करना शुरू किया है।

बाकी किस्तों का क्या है अपडेट?

अब लाखों लाभार्थी महिलाओं के मन में यह सवाल है कि दिसंबर और जनवरी के पैसे कब मिलेंगे। बीते कुछ समय से यह चर्चा थी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी के तीन महीने के 4500 रुपये एक साथ मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक महीने की राशि ही खातों में आई है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार मकर संक्रांति (14 जनवरी) से पहले दिसंबर और जनवरी की बाकी राशि भी जमा करने की योजना बना रही है। जिन महिलाओं की ई-केवाईसी अपडेट हो चुकी है, उनके खातों में चरणबद्ध तरीके से पैसे भेजे जा सकते हैं।

ई-केवाईसी की डेडलाइन खत्म

पिछले डेढ़ साल से राज्य की करीब दो करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं। सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी को बेहद कड़ाई से लागू किया है। 31 दिसंबर ई-केवाईसी की आखिरी तारीख थी। सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि जिन महिलाओं ने समय रहते ई-केवायसी पूरी कर ली है, उन्हें ही आगे हर महीने 1500 रुपये का लाभ मिलता रहेगा। जिनका ई-केवायसी पूरा नहीं हुआ, वे योजना से बाहर हो सकती हैं।

वर्तमान में महाराष्ट्र में करीब 2.4 करोड़ महिलाएं लाडकी बहीन योजना (लाडली बहना योजना) का लाभ ले रही हैं, जिससे सरकारी खजाने पर हर महीने लगभग 3,700 करोड़ रुपये का बोझ पड़ रहा है। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वाली उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनकी सालाना पारिवारिक आय ढाई लाख रुपये से कम है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Jan 2026 12:22 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लाडली बहनों को नए साल का तोहफा! खाते में खटाखट जमा हुए 1500 रुपये

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

हो जाईए तैयार, सस्पेंस और थ्रिलर का मिलेगा फुल मजा, जब 2026 में थिएटर पर छाएंगी ये बिग बजट फिल्में

हो जाईए तैयार, सस्पेंस और थ्रिलर का मिलेगा फुल मजा, जब 2026 में थिएटर पर छाएंगी ये बिग बजट फिल्में
बॉलीवुड

हम बहुत रोए, प्रार्थना भी की….करीना कपूर ने नए साल पर किया ये इमोशनल पोस्ट, फैंस हुए हैरान

Kareena Kapoor Emotional post on New Year said We cried a lot and we prayed also
बॉलीवुड

वकीलों की लंबी दलीलें नही चलेंगी! CJI का सख्त आदेश- घड़ी देखकर होगी बहस, आम आदमी को मिलेगा न्याय

supreme court 17 days winter vacation cji reaction on urgent cases hearing
मुंबई

Ikkis X Review: धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ ने फैंस को किया इमोशनल

Ikkis X Review
बॉलीवुड

हमें लात मारी, बंदूकों से पीटा…ऐश्वर्या- अभिषेक की शादी में हुआ था हंगामा, एक फोटो से शुरू हुई थी बात

Aishwarya Rai Abhishek Bachchan Wedding Ruckus big revealed paparazzi were hit with guns and kicked
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.