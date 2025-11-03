लाडली बहनों की अक्टूबर की किस्त को लेकर क्या है अपडेट, खाते में कब जमा होंगे 1500 रुपये?

इस बीच, राज्य सरकार ने लाभार्थी महिलाओं से अपील की है कि वे 18 नवंबर तक अपनी ई-केवाईसी (Ladki Bahin Yojana e-KYC) प्रक्रिया पूरी कर लें। लाडली बहने अपनी ई-केवाईसी आधिकारिक वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in पर आसानी से कर सकती है। महिला और बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) ने बताया कि ई-केवाईसी पूरी करने वालों को ही नियमित रूप से योजना का लाभ मिलेगा। तटकरे ने सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे अंतिम तारीख 18 नवंबर 2025 से पहले ई-केवाईसी करें ताकि उन्हें योजना के तहत मिलने वाले लाभ में कोई अड़चन न आए।