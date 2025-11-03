Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

लाडली बहनों की अक्टूबर की किस्त को लेकर क्या है अपडेट, खाते में कब जमा होंगे 1500 रुपये?

Maharashtra Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के तहत लाभार्थी महिलाओं को अब तक 15 किस्तों में कुल 22,500 रुपये की सम्मान निधि मिल चुकी है। जबकि अक्टूबर महीने की 16वीं किस्त का इंतजार है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 03, 2025

Ladki Bahin Yojna good news

Maharashtra Ladli Behna Yojana Update

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन अक्टूबर महीना बीत जाने के बाद भी दो करोड़ से ज्यादा लाभार्थी महिलाओं के खातों में रकम जमा नहीं हुई है। जिससे लाडली बहनों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर 16वीं किस्त के पैसे कब मिलेंगे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा नीत महायुति सरकार महिलाओं के खातों में अक्टूबर और नवंबर दोनों महीनों का हप्ता एकसाथ जमा करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो पिछले साल विधानसभा चुनावों की तरह ही इस बार महिलाओं को कुल 3000 रुपये एक साथ मिल सकते है।

बताया जा रहा है कि यह फैसला इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि राज्य में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव का शेड्यूल घोषित होने वाले हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी निधि का आवंटन नहीं हो पाएगा, इसलिए अक्टूबर और नवंबर दोनों महीनों की किस्त आचार संहिता से पहले जारी होने की संभावना जताई जा रही है।

इस बीच, राज्य सरकार ने लाभार्थी महिलाओं से अपील की है कि वे 18 नवंबर तक अपनी ई-केवाईसी (Ladki Bahin Yojana e-KYC) प्रक्रिया पूरी कर लें। लाडली बहने अपनी ई-केवाईसी आधिकारिक वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in पर आसानी से कर सकती है। महिला और बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) ने बताया कि ई-केवाईसी पूरी करने वालों को ही नियमित रूप से योजना का लाभ मिलेगा। तटकरे ने सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे अंतिम तारीख 18 नवंबर 2025 से पहले ई-केवाईसी करें ताकि उन्हें योजना के तहत मिलने वाले लाभ में कोई अड़चन न आए।

लाभार्थी महिलाएं अपने मोबाइल फोन से ही चंद मिनटों में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं। सरकार ने सभी लाडली बहनों से अपील की है वे 18 नवंबर तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें। यह प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हुई थी।

महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र महिला लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) से वंचित न रहे और हर महीने उन्हें आर्थिक सहायता मिलती रहे। हालांकि अक्टूबर और नवंबर की क़िस्त एक साथ देने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अक्टूबर की 16वीं किस्त जल्द ही खाते में जमा होने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Nov 2025 03:29 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लाडली बहनों की अक्टूबर की किस्त को लेकर क्या है अपडेट, खाते में कब जमा होंगे 1500 रुपये?

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक्टर बनने का जुनून…जेब में 200 रुपए, वेटर का काम किया…मजदूरों के साथ सोए, अब चमके सितारे

एक्टर बनने का जुनून...जेब में 200 रुपए, वेटर का काम किया...मजदूरों के साथ सोए, अब चमके सितारे
बॉलीवुड

‘जुम्मा चुम्मा’ गाने के समय बेहद डर गए थे अमिताभ बच्चन, तीन महीने का मांगा था समय, हुआ बड़ा खुलासा

Chinni Prakash On jumma chumma de de song
बॉलीवुड

हॉलीवुड के फेमस एक्टर ने अपनाया था शाहरुख खान का ये लुक, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

'ये सच है या मजाक...' 5 महीने पहले आ चुका था शाहरुख के इस फिल्म का लुक, और अब ऐसा है मेकओवर
बॉलीवुड

मनोरंजन जगत ने खोया एक और सितारा, 57 साल के इस गायक की हुई गंभीर बीमारी से मौत

Flutist Deepak Sarma Passes Away (1)
बॉलीवुड

पिता बस में टिकट चेकर और बेटा शादियों में गाकर कमाता था पैसे, ऐसा था इस पंजाबी सिंगर का बचपन

पिता बस में टिकट चेकर और बेटा शादियों में गाकर कमाता था पैसे, ऐसा था इस पंजाबी सिंगर का बचपन
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.