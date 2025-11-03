लाडली बहनों की अक्टूबर की किस्त को लेकर क्या है अपडेट, खाते में कब जमा होंगे 1500 रुपये?

Maharashtra Ladli Behna Yojana Update
Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन अक्टूबर महीना बीत जाने के बाद भी दो करोड़ से ज्यादा लाभार्थी महिलाओं के खातों में रकम जमा नहीं हुई है। जिससे लाडली बहनों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर 16वीं किस्त के पैसे कब मिलेंगे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा नीत महायुति सरकार महिलाओं के खातों में अक्टूबर और नवंबर दोनों महीनों का हप्ता एकसाथ जमा करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो पिछले साल विधानसभा चुनावों की तरह ही इस बार महिलाओं को कुल 3000 रुपये एक साथ मिल सकते है।
बताया जा रहा है कि यह फैसला इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि राज्य में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव का शेड्यूल घोषित होने वाले हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी निधि का आवंटन नहीं हो पाएगा, इसलिए अक्टूबर और नवंबर दोनों महीनों की किस्त आचार संहिता से पहले जारी होने की संभावना जताई जा रही है।
इस बीच, राज्य सरकार ने लाभार्थी महिलाओं से अपील की है कि वे 18 नवंबर तक अपनी ई-केवाईसी (Ladki Bahin Yojana e-KYC) प्रक्रिया पूरी कर लें। लाडली बहने अपनी ई-केवाईसी आधिकारिक वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in पर आसानी से कर सकती है। महिला और बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) ने बताया कि ई-केवाईसी पूरी करने वालों को ही नियमित रूप से योजना का लाभ मिलेगा। तटकरे ने सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे अंतिम तारीख 18 नवंबर 2025 से पहले ई-केवाईसी करें ताकि उन्हें योजना के तहत मिलने वाले लाभ में कोई अड़चन न आए।
लाभार्थी महिलाएं अपने मोबाइल फोन से ही चंद मिनटों में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं। सरकार ने सभी लाडली बहनों से अपील की है वे 18 नवंबर तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें। यह प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हुई थी।
महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र महिला लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) से वंचित न रहे और हर महीने उन्हें आर्थिक सहायता मिलती रहे। हालांकि अक्टूबर और नवंबर की क़िस्त एक साथ देने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अक्टूबर की 16वीं किस्त जल्द ही खाते में जमा होने की उम्मीद है।
