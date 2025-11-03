लाडली बहनों के लिए खुशखबरी! पता चल गई अक्टूबर की किस्त जमा होने की तारीख

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) को लेकर महिला और बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) ने एक अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लाडली बहनों को योजना की अगली किश्त का भुगतान दो-तीन दिनों में कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाडकी बहिन योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) की अक्टूबर माह की 16वीं किस्त की वितरण प्रक्रिया मंगलवार 4 नवंबर से शुरू हो रही है। इसके साथ ही तटकरे ने सभी पात्र महिलाओं से 18 नवंबर 2025 तक ई-केवाईसी करने की भी अपील की।