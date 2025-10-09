लाडली बहनों के खाते में कब जमा होगी 15वीं किस्त? 1500 रुपये देने के लिए सरकार ने लिया अहम फैसला

सरकार ने इस योजना के लिए कुछ शर्तें तय की हैं। इसके अनुसार, केवल वही महिलाएं पात्र हैं जिनके परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपये से कम है। इस पात्रता की पुष्टि के लिए अब सभी लाभार्थी महिलाओं को ई-केवाईसी प्रक्रिया (Ladki Bahin Yojana e-KYC) पूरी करनी होगी। इसमें महिलाओं को अपना आधार कार्ड सत्यापित कराना होगा और साथ ही पति या पिता के आधार नंबर का भी वेरिफिकेशन कराना होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने पिछले महीने बताया था कि सभी लाभार्थी महिलाओं को यह ई-केवाईसी प्रक्रिया अगले दो महीनों में पूरी करनी होगी।