बड़ी खबर! अपात्र लाडली बहनों से सरकार ने वसूले पैसे, 12000 बैंक खातों में जमा नहीं होगी कोई किस्त

मंत्री तटकरे ने यह भी बताया कि सरकार ने पुरुषों के लगभग 12,000 बैंक खातों में लाडली बहना योजना के पैसे भेजना बंद कर दिए है। वहीं, कुछ अपात्र महिला लाभार्थियों, जो सरकारी कर्मचारी थीं और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रही थीं, उन्हें दी गई राशि वापस ली गई है। इस योजना को और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वर्तमान में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना से 2.3 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं।