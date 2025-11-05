Patrika LogoSwitch to English

बड़ी खबर! अपात्र लाडली बहनों से सरकार ने वसूले पैसे, 12000 बैंक खातों में जमा नहीं होगी कोई किस्त

Maharashtra Ladli Behna Yojana : महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देती है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 05, 2025

Ladli Behna Yojana Updates

Ladki Bahin Yojna Update

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) की सभी लाभार्थी महिलाओं से 18 नवंबर तक ई-केवाईसी (Ladki Bahin Yojana e-KYC) प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) के मुताबिक, अक्टूबर माह की 1500 रुपये की किस्त दो दिनों में पात्र महिलाओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे जमा होगी।

लाडकी बहिन योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) को महायुति सरकार ने पिछले साल जुलाई में शुरू की थी। इसके तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ढाई लाख रुपये से कम है। योजना का उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।

बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थियों के सामने आने बाद राज्य सरकार ने सितंबर में इस योजना के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया था, ताकि पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए लाभार्थियों को दो महीने का समय दिया गया था। मंत्री तटकरे ने बताया कि योजना के सुचारू संचालन के लिए सरकारी पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in पर ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

मंत्री तटकरे ने यह भी बताया कि सरकार ने पुरुषों के लगभग 12,000 बैंक खातों में लाडली बहना योजना के पैसे भेजना बंद कर दिए है। वहीं, कुछ अपात्र महिला लाभार्थियों, जो सरकारी कर्मचारी थीं और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रही थीं, उन्हें दी गई राशि वापस ली गई है। इस योजना को और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वर्तमान में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना से 2.3 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं।

Updated on:

05 Nov 2025 09:31 pm

Published on:

05 Nov 2025 09:28 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / बड़ी खबर! अपात्र लाडली बहनों से सरकार ने वसूले पैसे, 12000 बैंक खातों में जमा नहीं होगी कोई किस्त

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘हम किसी भी खान को मुंबई का मेयर नहीं बनने देंगे’, BJP नेता ने दिया बयान; जानें क्या है ममदानी की जीत से कनेक्शन

BJP नेता अमीत साटम ने दिया विवादित बयान
राष्ट्रीय

New Train: महाराष्ट्र में दौड़ेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस, इस रूट के यात्रियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

Vande Bharat
मुंबई

मजाक-मजाक में अपनी कनपटी पर रखी गन, जब शूटिंग के दौरान एक्टर की हो गई थी मौत

Jon-Erik Hexum Dies Story
हॉलीवुड

‘उद्धव जी मैं आपसे खुश हूं…सिर्फ ताना मारने से काम नहीं चलता’, फडणवीस ने ठाकरे भाईयों को क्यों घेरा?

Devendra Fadnavis on Uddhav Thackeray
मुंबई

Border 2: मेजर होशियार सिंह के रोल में वरुण धवन, रोंगटे खड़े कर देने वाला पोस्टर रिलीज

Varun-Dhawan-Border-2-First-Look-Out
बॉलीवुड
