बड़ी खबर! अपात्र लाडली बहनों से सरकार ने वसूले पैसे, 12000 बैंक खातों में जमा नहीं होगी कोई किस्त

Ladki Bahin Yojna Update
Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) की सभी लाभार्थी महिलाओं से 18 नवंबर तक ई-केवाईसी (Ladki Bahin Yojana e-KYC) प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) के मुताबिक, अक्टूबर माह की 1500 रुपये की किस्त दो दिनों में पात्र महिलाओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे जमा होगी।
लाडकी बहिन योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) को महायुति सरकार ने पिछले साल जुलाई में शुरू की थी। इसके तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ढाई लाख रुपये से कम है। योजना का उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।
बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थियों के सामने आने बाद राज्य सरकार ने सितंबर में इस योजना के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया था, ताकि पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए लाभार्थियों को दो महीने का समय दिया गया था। मंत्री तटकरे ने बताया कि योजना के सुचारू संचालन के लिए सरकारी पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in पर ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
मंत्री तटकरे ने यह भी बताया कि सरकार ने पुरुषों के लगभग 12,000 बैंक खातों में लाडली बहना योजना के पैसे भेजना बंद कर दिए है। वहीं, कुछ अपात्र महिला लाभार्थियों, जो सरकारी कर्मचारी थीं और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रही थीं, उन्हें दी गई राशि वापस ली गई है। इस योजना को और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वर्तमान में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना से 2.3 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग