सरकारी कर्मचारियों को 5 दिन पहले मिलेगा वेतन, लाडली बहनों के खाते में कब आएंगे अगस्त के 1500 रुपये?

हालांकि, लाडली बहना योजना (लाडकी बहीण योजना) के लाभार्थियों के सामने इस बार कई सवाल खड़े हैं। योजना की शुरुआत में हर महीने की अंतिम सप्ताह में पैसा भेजा जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसमें बदलाव देखा गया है। साथ ही कुछ जगहों पर एक ही परिवार की तीन महिलाओं ने इस योजना का लाभ लिया है, जबकि नियमों के मुताबिक केवल दो महिलाओं को ही यह लाभ मिल सकती है। ऐसे मामलों में जांच शुरू कर दी गई है और एक नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है।