मुंबई

सरकारी कर्मचारियों को 5 दिन पहले मिलेगा वेतन, लाडली बहनों के खाते में कब आएंगे अगस्त के 1500 रुपये?

Maharashtra Ladli Behna Yojana : महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) पिछले साल शुरू की गई थी और पात्र महिलाओं के खातों में जुलाई 2025 तक 13 किस्तों के कुल 19,500 रुपये जमा किए जा चुके हैं।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 22, 2025

Ladki Bahin Yojna Update
Ladli Behna Yojana Updates (AI Image)

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत अब तक 13 किस्तें लाभार्थी महिलाओं के खातों में जमा हो चुकी हैं। अब सभी लाभार्थी महिलाओं की निगाहें अगस्त माह की 14वीं किस्त की 1500 रुपये की राशि पर टिकी हैं।

लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) महायुति सरकार ने जुलाई 2024 में शुरू की थी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं। जुलाई 2025 की किस्त सरकार ने रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों के खाते में जमा कर दी थी। इसी वजह से अब महिलाएं उम्मीद कर रही हैं कि अगस्त की राशि भी त्यौहार से पहले जल्द ही मिलेगी।

इस बीच राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने फैसला किया है कि अगस्त का वेतन 1 सितंबर के बजाय 26 अगस्त को ही दिया जाएगा। यह निर्णय जिला परिषदों, मान्यता प्राप्त एवं अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, गैर कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध गैर-सरकारी महाविद्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त वेतन भोगी/पारिवारिक पेंशनधारकों पर लागू होगा।

Ladki Bahin Yojna good news

हालांकि, लाडली बहना योजना (लाडकी बहीण योजना) के लाभार्थियों के सामने इस बार कई सवाल खड़े हैं। योजना की शुरुआत में हर महीने की अंतिम सप्ताह में पैसा भेजा जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसमें बदलाव देखा गया है। साथ ही कुछ जगहों पर एक ही परिवार की तीन महिलाओं ने इस योजना का लाभ लिया है, जबकि नियमों के मुताबिक केवल दो महिलाओं को ही यह लाभ मिल सकती है। ऐसे मामलों में जांच शुरू कर दी गई है और एक नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है।

महिला व बालविकास विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि जिला परिषद में कार्यरत एक हजार से अधिक महिला कर्मचारियों ने योजना का लाभ लिया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगस्त की 1500 रुपये की किस्त पात्र लाडली बहनों के खातों में कब आएगी। महिलाएं अब तारीख की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।

